Mallorca sale a la calle para protestar contra la interceptación de la Flotilla a Gaza

Mallorca sale a la calle en respuesta a la interceptación de la Flotilla a Gaza en la que viajaban tres mujeres mallorquinas, que ahora mismo se encuentran bajo la custodia de Israel tras ser detenidas. Las entidades Marxes per Palestina Mallorca y Moviment Global a Gaza Mallorca han convocado movilizaciones a las 19:00 horas en todos los municipios de la isla para mostrar el apoyo al convoy marítimo que pretendía hacer llegar ayuda humanitaria a la Franja y exigir las libertad de sus integrantes.

La isla se suma así as un movimiento que esta mañana ha congregado a miles de personas en diversas capitales del país -Madrid, Sevilla, Barcelona- para denunciar el asalto de la Marina israelí sobre la Flotilla. En Mallorca, estas protestas convocadas al mediodía por el colectivo estudiantil estatal no han tenido seguimiento, ni tampoco se tiene constancia de grandes ausencias en las aulas de los centros educativos ni en la Universitat de les Illes Balears, por lo que podría registrarse una afluencia masiva de gente en la convocatoria de esta tarde.

Podemos Baleares ha animado a la ciudadanía a llenar las calles para mostrar un "rechazo firme al genocidio" contra el pueblo palestino y exigir al Gobierno de España que proteja la Sumud y reclame a Israel el retorno inmediato de los activistas.

Desde la formación han cargado contra el alcalde de Palma, Jaime Martínez, por su "pasividad" al no haberse pronunciado sobre estos hechos "en línea con el silencio que mantiene desde el inicio del genocidio". Para Podemos, este "silencio" resulta "especialmente grave" dado que entre las activistas detenidas se encuentra la regidora del Ayuntamiento de Palma Lucía Muñoz. A su criterio, esto "obliga de mantera evidente" al alcalde de Cort a posicionarse.