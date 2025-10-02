Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mallorca inicia un servicio único en España de apoyo domiciliario a niños discapacitados

El Consell de Mallorca ha puesto en marcha un servicio único en España de acompañamiento domiciliario a familias con niños de entre 7 y 12 años que tienen discapacidad intelectual y necesidades de apoyo por conducta, con un total de 100 plazas y un equipo multidisciplinar que hará intervenciones personalizadas.

En un comunicado este jueves, el gobierno insular ha detallado que el objetivo de este servicio es evitar institucionalizaciones futuras, reducir las alteraciones de conducta y reforzar la convivencia dentro de los hogares.

Este programa de apoyo cuenta con un equipo multidisciplinar formado por psicólogos, educadores sociales, terapeutas ocupacionales, maestros y otros perfiles especializados.

Cada caso dispondrá de un plan de intervención individualizado, adaptado a las necesidades específicas del niño y de su familia.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha señalado que "Mallorca es hoy pionera en Baleares y en España al ofrecer este servicio", que complementa al ofrecido a las personas mayores con dependencia y refuerza "un modelo que funciona y amplía sus beneficios a otros colectivos".

El servicio, que arranca con 100 plazas disponibles para toda la isla, está gestionado por el IMAS, a través de la dirección insular de Personas con Discapacidad.

Las familias interesadas podrán acceder por derivación de los servicios sociales municipales o a través de los servicios educativos y sanitarios que detecten la necesidad de una intervención especializada a domicilio.

