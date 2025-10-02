Magaluf se prepara para recibir a los marines del buque USS Gerald R. Ford ondeando la bandera estadounidense

Magaluf se prepara para recibir a los marines a bordo del USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones del mundo, que llegará este viernes a Mallorca, ondeando la bandera del país norteamericano.

El USS Gerald R. Ford hará escala durante varios días en la isla: se trata de una ciudad flotante de guerra que transporta más de 4.500 militares, cerca de 90 aeronaves y dos reactores nucleares bajo cubierta.

La escala, que no responde a fines militares, permitirá a la tripulación disfrutar de unos días de descanso tras maniobras en el Atlántico Norte. El navío fondeará frente a Portopí, desde donde los marineros serán trasladados en lanchas para visitar la isla.

La bandera estadounidense en Magaluf / Juan Luis Iglesias

Una ruta internacional

El portaaviones USS Gerald R. Ford inició su travesía anual el 24 de junio de 2025, cuando zarpó de su base en Norfolk (Virginia, EE. UU.) rumbo a Europa.

En julio participó en ejercicios conjuntos de la OTAN en el mar Jónico, junto a las armadas italiana y española, dentro de la operación Neptune Strike 25-2. Poco después recaló en Marsella, en una visita oficial que reforzó los lazos con Francia.

A mediados de agosto, el grupo de combate del portaaviones navegó hacia el norte y cruzó el estrecho de Dover, operando en el mar del Norte como parte de su despliegue de presencia en aguas europeas.

Después de varios entrenamientos y operaciones aéreas en el Mediterráneo central y oriental, el coloso nuclear ha vuelto ahora al Mediterráneo occidental, donde su escala en Palma se convierte en uno de los hitos más visibles de su gira de 2025.

Una visita controvertida

La presencia del buque militar en Mallorca no ha quedado exenta de polémica. Algunos partidos políticos, como Més per Mallorca o Esquerra Unida, han criticado la presencia del buque bélico en Mallorca, denunciando la utilización de la isla como un escaparate militar, precisamente en un momento de guerra en el Oriente Medio. Asimismo, las asociaciones pacifistas y ecologistas también han arremetido contra la escala de los militares en Palma, criticando la subordinación a intereses militares externos a la isla.

Por otro lado, y como demuestra la presencia de la bandera de Estados Unidos en Magaluf, algunos comerciantes y ciudadanos ven con buenos ojos el desembarque en puertos mallorquines de los más de cuatro mil militares, que podrían ofrecer una oportunidad económica para el sector turístico.

Por su parte, el PP también ha mostrado su conformidad con la llegada del buque, al explicar que "siempre ha ocurrido" y que, además, puede conllevar beneficios económicos a los comercios de la isla.