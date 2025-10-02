Lucía Muñoz, Alejandra Martinez y Reyes Rigo, antes de ser detenidas: “Hemos sido secuestradas por las fuerzas de ocupación israelíes”

Apenas un par de horas después de que se perdiera el contacto con Lucía Muñoz y con toda la tripulación del barco en el que viajaba hacia Gaza, el equipo de la regidora de Podem en Cort publicó un vídeo que dejó preparado para emitir en caso de ser arrestada, en el que la política denuncia las acciones del ejercito israelí y exige al Gobierno español que intervenga para facilitar su vuelta a casa.

“Si estás viendo este viendo es porque he sido secuestrada por las fuerzas de ocupación israelíes y llevada a Israel en contra de mi voluntad, lo que supone un crimen contra el derecho internacional”, denuncia Muñoz en el vídeo que dejó preparado para emitir en caso de que la Flotilla fuera interceptada por el ejército israelí. “Exijo a mi gobierno que facilite mi vuelta y que pare su complicidad contra el genocidio”.

También dejaron vídeos preparados las activistas mallorquinas que viajaban con Muñoz, Alejandra Martínez y Reyes Rigo, en los que piden el apoyo de “amigos, camaradas y familia” a presionar al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que exija a Israel su inmediata liberación y "para que haga todo lo posible para parar su insoportable complicidad con este genocidio".

Movilización

Otros activistas de la Global Summud detenidos por Israel, como la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o la diputada en el Parlament catalán, Pilar Castillejos, han instado a la ciudadanía a movilizarse en la calle porque, según afirman en la grabación, “es la única manera de presionar a los gobiernos” para que los activistas sean liberados y la ayuda humanitaria llegue a Gaza.

El equipo de Muñoz comunicó ayer, pasadas las nueve y media de la noche, que había perdido el contacto con la política y con las otras dos activistas mallorquinas , que viajaban a bordo de una de las embarcaciones de la Global Summud Flotilla.