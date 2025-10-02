La llegada de turistas a Baleares hasta agosto aumenta un 3,3 % y el gasto un 6 %
El gasto medio por turista en agosto ascendió a 1.544 euros
EFE
Baleares recibió 11,5 millones de turistas internacionales entre enero y agosto de este año, un 3,3 % más, que gastaron 15.534 millones de euros, un 6 % más respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En agosto llegaron a Baleares 2.531.916 turistas, un 3,5 % más que en agosto de 2024, y el gasto que realizaron ascendió a 3.910 millones, un 9,8 % superior al año pasado, según las encuestas de llegadas de viajeros (Frontur) y gasto turístico (Egatur).
El gasto medio por turista en agosto ascendió a 1.544 euros, lo que supuso un incremento del 6,1 %, mientras que el gasto medio diario se situó en los 220 euros, un 2,5 % más.
