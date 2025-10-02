Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La llegada de turistas a Baleares hasta agosto aumenta un 3,3 % y el gasto un 6 %

El gasto medio por turista en agosto ascendió a 1.544 euros

Turistas paseando por el centro de Palma este verano.

Turistas paseando por el centro de Palma este verano. / MANU MIELNIEZUK

EFE

Baleares recibió 11,5 millones de turistas internacionales entre enero y agosto de este año, un 3,3 % más, que gastaron 15.534 millones de euros, un 6 % más respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En agosto llegaron a Baleares 2.531.916 turistas, un 3,5 % más que en agosto de 2024, y el gasto que realizaron ascendió a 3.910 millones, un 9,8 % superior al año pasado, según las encuestas de llegadas de viajeros (Frontur) y gasto turístico (Egatur).

El gasto medio por turista en agosto ascendió a 1.544 euros, lo que supuso un incremento del 6,1 %, mientras que el gasto medio diario se situó en los 220 euros, un 2,5 % más.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Adiós a la Tarjeta Ciudadana para viajar en bus, metro y tren en Mallorca: cómo y dónde pedir desde este miércoles la nueva Tarjeta Única de transporte
  2. “Devolver algo a los mallorquines”: así quiere un alemán combatir la escasez de vivienda en Mallorca
  3. Lluvias torrenciales en el Mediterráneo antes de que el temporal alcance Baleares
  4. La administradora del alquiler ilegal Dog Admiral en Palma se jacta de que es 'distinto alquilar habitaciones en mi casa que un piso turístico
  5. Marina Barceló es la prueba de que si te mueve el amor y la pasión puedes llegar donde quieras
  6. Baleares en alerta naranja: Emergencias pide extremar las precauciones ante la llegada del exhuracán Gabrielle
  7. El cura del oratorio de Porreres se enfrentó al sacerdote de la parroquia
  8. Antalya vuelve a derrotar a Mallorca en el ‘top ten’ de destinos más populares para los alemanes

Lucía Muñoz, Alejandra Martinez y Reyes Rigo, antes de ser detenidas: “Hemos sido secuestradas por las fuerzas de ocupación israelíes”

Lucía Muñoz, Alejandra Martinez y Reyes Rigo, antes de ser detenidas: “Hemos sido secuestradas por las fuerzas de ocupación israelíes”

Estudiantes de la UIB llaman a la huelga para denunciar el genocidio en Palestina y "el secuestro" de los activistas de la Global Sumud Flotilla

Estudiantes de la UIB llaman a la huelga para denunciar el genocidio en Palestina y "el secuestro" de los activistas de la Global Sumud Flotilla

El paro baja un 6,8 % interanual en septiembre en Baleares

El paro baja un 6,8 % interanual en septiembre en Baleares

La llegada de turistas a Baleares hasta agosto aumenta un 3,3 % y el gasto un 6 %

La llegada de turistas a Baleares hasta agosto aumenta un 3,3 % y el gasto un 6 %

Reyes Rigo: " Hemos sido secuestrados por las fuerzas de ocupación israelíes"

Reyes Rigo: " Hemos sido secuestrados por las fuerzas de ocupación israelíes"

Habitaciones de Mallorca se alquilan por más de 1.000 euros al mes

Habitaciones de Mallorca se alquilan por más de 1.000 euros al mes

La flotilla llega con retraso

La flotilla llega con retraso

José Ramón Bauzá ya es lobista en Bruselas

José Ramón Bauzá ya es lobista en Bruselas
Tracking Pixel Contents