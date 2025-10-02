José Ramón Bauzá ya es lobista en Bruselas

"Su profundo conocimiento de la dinámica política tanto en Bruselas como en Madrid, combinado con su visión estratégica, define la esencia del enfoque de JRB". Así presenta José Ramón Bauzá su consultora, con oficinas en Madrid y Bruselas, con la que se ha lanzado como lobista en la Unión Europea una vez que ha dejado de ser eurodiputado. El expresidente del Govern balear ya se ha estrenado como conseguidor en las altas esferas de la UE. Ha sido contratado por la Mesa del Turismo, para la que ha diseñado un plan de acción para desplegar en la capital europea.

De la mano del exeurodiputado, y su nueva firma JRB Consulting Advisory, la Mesa del Turismo, presidida por Juan Molas, se ha inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea, la entidad comunitaria donde figuran los “representantes de intereses” que llevan a cabo actividades para influir en las políticas y el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea, explicaba esta semana la propia Mesa en una nota de prensa. Detrás hay un plan a cuatro años vista para "proyectar la voz del turismo de España en las instituciones europeas, donde se deciden las grandes transformaciones", señalaba Bauzá. "El turismo español debe hablar alto y claro en Europa como motor económico, social y sostenible”, añadía el consejero delegado de JRB.

Asimismo, según trascendió este verano Bauzá aspiraba también a convertirse en lobista de Aena en Bruselas. El gestor aeronáutico estaba buscando una consultora de asuntos públicos después de haber estado representado por la multinacional FIPRA y a la nueva licitación la única firma española que se presentó fue JRB, cuyo domicilio social está en Marratxí, según costa en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme). La empresa ofrece servicios de consultoría en el sector de la aviación, la movilidad y el transporte y el turismo.

La hiperactividad del expolítico balear que militó en el PP y en Ciudadanos ha quedado latente también estos días después de su presentación como fichaje estrella de Iván Espinosa de los Monteros para su think tank Atenea.

El ex miembro del PP balear destaca la triple faceta desarrollada en su carrera como cargo público. En primer lugar, se presenta como exdiputado del Parlamento Europeo entre 2019 y 2024. Así detalla su paso como "miembro activo de comisiones clave", como la Comisión de Transportes y Turismo y la Comisión de Industria, Investigación y Asuntos Exteriores. Además, incide en que "desempeñó un papel fundamental en los debates legislativos sobre el Pacto Verde Europeo y el Cielo Único Europeo".

Captura de la web de JRB, la consultora de Bauzá. / DM

En segundo lugar, Bauzá subraya su paso por el Consolat de Mar en la legislatura 2011-2015. De su etapa como presidente dice que "lideró reformas económicas y turísticas centradas en la competitividad, la modernización y la sostenibilidad".

Y en tercer lugar, recuerda su cargo de senador del Reino de España entre 2015 y 2019.

'Exteriores con Bauzá'

La presencia online del mallorquín es amplia. Aún mantiene Exteriores con Bauzá, la web que le promocionaba como eurodiputado, en la que se presentaba como liberal, eurodiputado encargado de turismo y asuntos exteriores, farmacéutico ("titular de mi propia farmacia") y reservista del ejército español." Orgulloso expresidente de las Islas Baleares", agrega, además de exalcalde de "mi propio municipio", Marratxí, durante siete años. De su cargo como presidente del Govern menciona la aprobación de "legislaciones pioneras en España, como la Ley General Turística y el Decreto de Trilingüismo, una nueva normativa lingüística pionera en España que acabó con la imposición del catalán en las aulas".

Entre sus logros como eurodiputado, Bauzá, como portavoz de Transporte y Turismo, destaca que fue "el principal negociador del Parlamento Europeo para la nueva normativa ReFuelEU Aviation", la iniciativa legislativa del paquete Fit for 55 que puso en marcha el uso de los biocombustibles de aviación (SAF) en la UE.

Políglota

También fue miembro del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, participando en las delegaciones de relaciones con Estados Unidos y la Península Arábiga, posición desde la que "defendió los intereses de España" en América Latina, "denunciando los regímenes dictatoriales de Cuba, Venezuela y Nicaragua"; y en Oriente Medio y norte de África, región de la que fue coordinador dentro del grupo liberal Renew Europe y ponente permanente del Parlamento Europeo para las relaciones con Jordania.

La web del expresidente balear de su etapa como eurodiputado, 'Exteriores con Bauzá' / DM

El farmacéutico licenciado en la Universidad Complutense dice que se ha caracterizado "por ser un firme defensor del libre mercado y la responsabilidad individual. Además, soy políglota y domino el español, catalán, inglés, francés, alemán e italiano, lo que me ha permitido siempre poder comunicarme y alcanzar acuerdos con mis colegas diputados en el Parlamento Europeo". Todo un trampolín para la nueva faceta de lobista en Bruselas del mallorquín que completó su formación con "estudios en prestigiosas instituciones como Harvard, Oxford, Deusto e IE Business School".

Detrás queda otros capítulos menos afortunados del paso de Bauzá por Bruselas, como cuando la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, le amonestó por un caso de acoso psicológico a un asesor parlamentario que le denunció ante la institución. O el conocido como Qatargate, el caso de corrupción que acabó con la detención de la vicepresidenta de la Cámara, la socialista griega Eva Kaili, por el que se vio obligado a declarar hasta ocho viajes que no constaban en sus declaraciones oficiales del portal del Parlamento Europeo. Fue el líder de un «grupo de amistad», un lobi de presión, entre la Unión Europea y Qatar.