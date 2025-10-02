La flotilla llega con retraso

La décima flotilla de la libertad contra la matanza de Israel en Gaza en otros tantos años llegó al final de trayecto con cierto retraso, en el día sagrado judío del Yom Kipur. Si cuesta tomar en consideración la instrucción de Giorgia Meloni para que los promotores cancelaran su singladura protegida por naves italianas, habrá que recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez denunciante de un «genocidio» también recomendó al medio centenar de embarcaciones que emprendieran el regreso. Finalmente, volverán en avión.

Sobre todo, esta semana han cambiado notablemente las coordenadas de la masacre, todavía por debajo de las capitaneadas por Estados Unidos en Afganistán o Irak a principios del milenio. Hamás, que es a la vez una banda terrorista y el gobierno dictatorial de Gaza, se muestra receptivo al plan de paz de Donald Trump. Nada menos.

Los países árabes, contemplativos ante la matanza de Israel, también han ordenado en bloque a Hamás que acepte las condiciones acordadas el lunes en la Casa Blanca. De hecho, es Netanyahu quien regresó de Washington con el rabo diabólico entre las piernas, tras la reprimenda recibida a manos de Trump. Ahora mismo, Tel Aviv es el polo más perjudicado por la presunta resolución del eterno conflicto.

Los gazatíes masacrados, y desamparados por la Palestina heredera de Arafat en Cisjordania, serían los primeros interesados en rebajar la tensión. Si además lograran liberarse de Hamás, miel sobre hojuelas. En este polvorín, la flotilla podría resultar incluso contraproducente para la paz impuesta, aunque los solidarios presumirán de que su iniciativa ha acelerado el desenlace de la tragedia.

Los navegantes de la flotilla han despertado menos simpatía y han corrido menos riesgos que los manifestantes que cancelaron el final de la Vuelta Ciclista en Madrid. De hecho, denunciaron la escasa protección bélica de la Armada, un aparente contrasentido con el pacifismo que gobierna la expedición. La intervención policial de Israel anoche se asemeja más a las famosas intercepciones de barcos de Greenpeace que a un frente bélico. La detención acabará en expulsión, cabe esperar que sin lesiones por la cuenta que le trae a Israel.

En la inestimable participación mallorquina, Lucía Muñoz ha practicado un excitante teletrabajo de su cargo remunerado en Cort. La travesía funciona como un feliz broche a la trayectoria antaño fulgurante y ahora ya agotada de Podemos en Mallorca.