La floristería del Vivero que ha encontrado la solución al problema generacional del comercio de Palma

Hace 40 años que Catalina Isern, una apasionada de las flores, decidió abrir una floristería. Disponía de un local en la barriada del Vivero y allí abrió su negocio. Lo llamó “Flors i Verdesca!. Un pequeño negocio que le ha permitido ganarse la vida. Sin embargo, han pasado los años y Catalina quería jubilarse. Pero se encontró con un gran problema: no encontraba a nadie que quisiera sustituirle al frente del negocio. “Yo no tengo hijos y mis sobrinos tienen otras profesiones, y no encontraba a nadie a hacerse cargo del negocio”. Sin embargo, Catalina ha encontrado una solución y ello gracias a un programa que desarrolla la conselleria de Industria, denominado “Ibrelleu”. Es un programa que tiene como objetivo buscar personas jóvenes que estén dispuestos a hacerse cargo de negocios que ya estén en funcionamiento. Con ello el beneficio es doble, ya que por una parte se mantiene abierto al público un negocio tradicional y, por otra, permite que una persona joven pueda desarrollar una actividad profesional.

El caso de Catalina Isern no es único. Son muchos los comercios que se ven condenados a cerrar porque los hijos no quieren hacerse cargo del negocio. Es decir, se enfrentan a lo que se ha denominado problema generacional. Sin embargo, para buscar una solución el Govern tiene sobre la mesa alrededor de 50 proyectos para asegurar la continuidad de esta actividad económica. El propietario es el que ha acudido en busca de ayuda y los técnicos de la Conselleria desarrollan un profundo estudio para conocer las características del negocio, el volumen económico que mueve y se busca el perfil de la persona que se interesa en hacerse cargo del comercio.

En el caso de la floristería “Fors i Verdesca” se ha conseguido la continuidad del negocio gracias a la aparición de Cristina Ruiz. Esta joven dejó su trabajo en la banca para convertirse en emprendedora. “Hace cinco años inicié un negocio de venta de flores online. Ahora consideré que había llegado el momento de conseguir un local. Y descubrí esta floristería a través del proyecto del Govern”.

La joven, que también es una apasionada de la floristería, aprendió el negocio, asistiendo a los cursos de formación que se organizan en el local anexo de la tienda que ha comprado. Ha pagado el traspaso con fondos propios y con un microcrédito que le ha concedido la ONG Treball Solidari.

La joven se mostró entusiasmada. “Es un negocio que conozco muy bien. El principio será complicado, pero Catalina me está enseñando. Me está presentando a toda la clientela que ella ha conseguido durante tantos años al frente de la floristería”. Y es que en este inicio Cristina no estará sola. Al menos durante seis meses contará con la ayuda de la antigua dueña de la floristería. “Si no hubiera conocido a Cristina no le hubiera traspasado el negocio. ya que tenía otras candidatas. Se que es una persona seria y apasionada, y que dará continuidad al negocio que tanto me ha costado mantener. Por eso me marcho tranquila, porque creo que me he ganado la jubilación”.

Este tipo de traspaso tiene la ventaja de que el negocio ya está consolidado y se dispone de una clientela fija. “Todo seguirá igual, porque la floristería cuenta con una clientela fija, que seguro que aceptará la llegada de Cristina”, aseguró Catalina Isern.

El conseller dio la enhorabuena a las dos comerciantes por el acuerdo que han alcanzado para salvar el negocio / GUILLEM BOSCH

Aunque ya hace dos semanas que la nueva propietaria se hizo cargo de la floristería, esta mañana se ha escenificado el traspaso de poderes. El conseller Alejandro Sáenz de San Pedro ha acudido a la floristería, para dar apoyo al proyecto que está desarrollando su departamento, con el que se pretende que los negocios tradicionales no se vean obligados a cerrar porque no haya nadie dispuesto a hacerse cargo de estos comercios”.

Sáenz de San Pedro explicó que la Conselleria lo que hace es ayudar a estas pequeñas empresas a encontrar a una persona que cuente con el perfil más adecuado para hacerse cargo de un negocio que sufre este problema generacional. “Buscamos jóvenes emprendedores dispuestos a hacerse cargo de un negocio tradicional. En este caso todo el barrio del Vivero conoce esta floristería y era una pena que tuviera que cerrarse porque no se encontraba a nadie dispuesto a sustituir a Catalina”. El conseller detalló que un técnico de la Conselleria analiza el modelo de negocio. A través de la información que le facilita el propietario se realiza un cálculo del precio del traspaso y se busca a la persona más adecuada para asegurar esta continuidad. Confirmó que en estos momento hay alrededor de unos 50 comercios repartidos en todas las localidades que sufren esta crisis generacional. “La mitad de los comercios que van a cerrar en un periodo de cinco años se debe a esta falta de relevo. Con este programa estamos intentando evitar que estos negocios de toda la vida tengan que cerrar”. Sáenz de San Pedro confirmó que este programa es gratuito, tanto para el empresario que busca un relevo, como para el emprendedor que se interesa por hacerse cargo del traspaso del negocio. El acuerdo entre Cristina y Catalina es el primero que se concreta, pero el Govern espera que en las próximas semanas se firmen muchos más, ya que gracias a ello se conseguirá la continuidad del comercio tradicional que ha sido tan importante en el desarrollo económico de Baleares.