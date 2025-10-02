"Exigimos su libertad": más de mil personas claman en Palma contra Israel y la detención de los integrantes de la Flotilla a Gaza

Los ciudadanos de Palma se han echado a la calle esta tarde para protestar y condenar la detención de los integrantes de la Flotilla que portaba ayuda humanitaria a Gaza por parte de la Armada israelí. Más de un millar de personas han respondido a la convocatoria de Marxes per Palestina Mallorca y Moviment Global a Gaza Mallorca concentrándose en Cort, frente al Ayuntamiento de Palma, en una enérgica manifestación que ha durado más de una hora, sumándose así a las multitudinarias protestas que este jueves se han desarrollado por todo el país.

A diferencia de lo que ocurría en la península este mediodía, el sector estudiantil de Mallorca no ha secundado ni convocado las marchas que se han celebrado en ciudades como Madrid, Sevilla o Barcelona. Eso hacía presagiar que la convocatoria de Palma, extendida al resto de pueblos y municipios de la isla, iba a ser multitudinaria. Podemos calentaba el ambiente esta tarde con un comunicado en el que llamaba a "tomar las calles". Finalmente, en Ciutat, han sido más de mil las personas que se han sumado al clamor popular contra el Israel de Netanyahu.

La manifestación arrancaba poco antes de las siete de la tarde con multitud banderas de Palestina al aire y muchos cánticos reivindicativos. Los asistentes, como viene siendo habitual en este tipo de convocatorias, portaban carteles caseros con lemas y consignas en defensa de la Flotilla. "Estamos con vosotros" o "Es un secuestro, exigimos su libertad", podían leerse en algunas de las pancartas.

Protesta en Palma contra la interceptación de la Flotilla a Gaza / B. Ramon

Poco a poco, Cort se iba llenando y el ambiente en la plaza se iba caldeando. Las proclamas, cada vez más intensas, acrecentaban la indignación de los presentes, que no dudaban en sumarse a los cánticos contra Israel.

"Por dignidad"

La organización, con la plaza completamente llena, ha pedido silencio para leer un manifiesto en solidaridad con los integrantes de la expedición humanitaria. "Creo que todos los que hoy estamos aquí sabemos bien por qué hemos venido. Por lo tanto, no haría falta la lectura de este manifiesto ni de palabras grandilocuentes", arrancaba.

"El abordaje de la Flotilla y los actos de piratería llevados a cabo por Israel demuestran una vez más su voluntad de continuar el genocidio e incumplir las normas del derecho internacional", continuaba el orador.

"Por este motivo, como se ha constituido en un estado genocida que no para de perpetrar actos de terrorismo, reclamamos al Gibierno de España que, por dignidad, rompa todo tipo de relaciones, sea cual sea su coste", ha proclamado entre vítores y aplausos. El manifiesto seguía con más críticas hacia la postura internacional sobre Palestina: "También reclamamos que el denominado acuerdo de paz entre Trump y Netanyahu sea considerado como lo que es: un cruel sarcasmo para asegurarse la impunidad de los crímenes cometidos y un paso más dentro del proceso colonial que da carta blanca a la violencia del imperialismo y barre para siempre el derecho del pueblo palestino a decidir libremente su futuro".

FOTOS | Palma sale a la calle para protestar contra la interceptación de la Flotilla a Gaza / B. Ramon

La lectura finalizaba recordando a Lucía Muñoz, Reyes Rigo y Alejandra Martínez, las tres mallorquinas detenidas a bordo de la Flotilla la noche de este miércoles. Para ellas y para el resto de integrantes de la expedición han pedido la "liberación inmediata".

La multitudinaria convocatoria ha contado con una gran presencia de políticos de la izquierda balear. Por Cort se han dejado ver Vicenç Vidal, senador de Sumar Més; la líder de los ecosoberanistas en Palma, Neus Truyol; los diputados del PSIB Mercedes Garrido y Iago Negueruela; así como el secretario de organización socialista, Cosme Bonet, entre otros.

En Directo

B. Ramon FOTOS | Palma sale a la calle para protestar contra la interceptación de la Flotilla a Gaza / B. Ramon FOTOS | Las imágenes de la concentración en Palma

Miquel Bosch Concentración en Santa Eugènia / Miquel Bosch Concentración en Santa Eugènia

Pere Verd Concentración en Petra / Pere Verd Concentración en Petra

Silis Campins Protesta en Alaró contra la interceptación de la Flotilla a Gaza / Joan Pons Unas 150 personas en Alaró