"Exigimos su libertad": más de mil personas claman en Palma contra Israel y la detención de los integrantes de la Flotilla a Gaza
La ciudadanía responde a la convocatoria de Marxes per Palestina Mallorca y Moviment Global a Gaza Mallorca y se echa a la calle para protestar en una enérgica manifestación que ha durado más de una hora, sumándose así a las multitudinarias protestas que este jueves se han desarrollado por todo el país
Los ciudadanos de Palma se han echado a la calle esta tarde para protestar y condenar la detención de los integrantes de la Flotilla que portaba ayuda humanitaria a Gaza por parte de la Armada israelí. Más de un millar de personas han respondido a la convocatoria de Marxes per Palestina Mallorca y Moviment Global a Gaza Mallorca concentrándose en Cort, frente al Ayuntamiento de Palma, en una enérgica manifestación que ha durado más de una hora, sumándose así a las multitudinarias protestas que este jueves se han desarrollado por todo el país.
A diferencia de lo que ocurría en la península este mediodía, el sector estudiantil de Mallorca no ha secundado ni convocado las marchas que se han celebrado en ciudades como Madrid, Sevilla o Barcelona. Eso hacía presagiar que la convocatoria de Palma, extendida al resto de pueblos y municipios de la isla, iba a ser multitudinaria. Podemos calentaba el ambiente esta tarde con un comunicado en el que llamaba a "tomar las calles". Finalmente, en Ciutat, han sido más de mil las personas que se han sumado al clamor popular contra el Israel de Netanyahu.
La manifestación arrancaba poco antes de las siete de la tarde con multitud banderas de Palestina al aire y muchos cánticos reivindicativos. Los asistentes, como viene siendo habitual en este tipo de convocatorias, portaban carteles caseros con lemas y consignas en defensa de la Flotilla. "Estamos con vosotros" o "Es un secuestro, exigimos su libertad", podían leerse en algunas de las pancartas.
Poco a poco, Cort se iba llenando y el ambiente en la plaza se iba caldeando. Las proclamas, cada vez más intensas, acrecentaban la indignación de los presentes, que no dudaban en sumarse a los cánticos contra Israel.
"Por dignidad"
La organización, con la plaza completamente llena, ha pedido silencio para leer un manifiesto en solidaridad con los integrantes de la expedición humanitaria. "Creo que todos los que hoy estamos aquí sabemos bien por qué hemos venido. Por lo tanto, no haría falta la lectura de este manifiesto ni de palabras grandilocuentes", arrancaba.
"El abordaje de la Flotilla y los actos de piratería llevados a cabo por Israel demuestran una vez más su voluntad de continuar el genocidio e incumplir las normas del derecho internacional", continuaba el orador.
"Por este motivo, como se ha constituido en un estado genocida que no para de perpetrar actos de terrorismo, reclamamos al Gibierno de España que, por dignidad, rompa todo tipo de relaciones, sea cual sea su coste", ha proclamado entre vítores y aplausos. El manifiesto seguía con más críticas hacia la postura internacional sobre Palestina: "También reclamamos que el denominado acuerdo de paz entre Trump y Netanyahu sea considerado como lo que es: un cruel sarcasmo para asegurarse la impunidad de los crímenes cometidos y un paso más dentro del proceso colonial que da carta blanca a la violencia del imperialismo y barre para siempre el derecho del pueblo palestino a decidir libremente su futuro".
La lectura finalizaba recordando a Lucía Muñoz, Reyes Rigo y Alejandra Martínez, las tres mallorquinas detenidas a bordo de la Flotilla la noche de este miércoles. Para ellas y para el resto de integrantes de la expedición han pedido la "liberación inmediata".
La multitudinaria convocatoria ha contado con una gran presencia de políticos de la izquierda balear. Por Cort se han dejado ver Vicenç Vidal, senador de Sumar Més; la líder de los ecosoberanistas en Palma, Neus Truyol; los diputados del PSIB Mercedes Garrido y Iago Negueruela; así como el secretario de organización socialista, Cosme Bonet, entre otros.
B. Ramon
FOTOS | Las imágenes de la concentración en Palma
Miquel Bosch
Concentración en Santa Eugènia
Pere Verd
Concentración en Petra
Silis Campins
Unas 150 personas en Alaró
Jaume Canut
Unas 70 personas en Binissalem
Unas setenta personas se sumaron a la concentración delante del Ayuntamiento de Binissalem, ayer jueves, a las 19 horas, después de que el ejército de Israel interceptara la flotilla humanitaria de apoyo al pueblo palestino. El activista Pep Juárez explicó que dicha acción era del todo ilegal, inadmisible y que los miembros de dicha flotilla, entre los cuales hay tres personas de Mallorca, habían sido literalmente secuestrados. Juárez incidió en que el ejército israelí continua llevando a cabo una terrible masacre y por eso las concentraciones y manifestaciones que se están llevando a cabo a favor de Palestina, en todos los rincones del mundo, son muy importantes, pues significan presionar a los gobiernos para que intervengan y paren ese terrible genocidio.
A continuación, una joven procedió a la lectura de un manifiesto en el cual se declaraba que “Israel se ha constituido en un estado genocida que no se detiene en la perpetración de actos de terrorismo, por lo cual se reclama al Gobierno de España que, por dignidad, rompa toda tipo de relaciones. A través del manifiesto también se reclamaba que el llamado plan de paz anunciado entre Trump y Netanyahu sea considerado como lo qué es: un cruel sarcasmo para asegurarse la impunidad de los crímenes cometidos y un paso más dentro del proceso colonial que da carta blanca a la violencia del imperialismo y elimine para siempre el derecho del pueblo de Palestina a decidir libremente su futuro”.
- Adiós a la Tarjeta Ciudadana para viajar en bus, metro y tren en Mallorca: cómo y dónde pedir desde este miércoles la nueva Tarjeta Única de transporte
- “Devolver algo a los mallorquines”: así quiere un alemán combatir la escasez de vivienda en Mallorca
- Lluvias torrenciales en el Mediterráneo antes de que el temporal alcance Baleares
- La administradora del alquiler ilegal Dog Admiral en Palma se jacta de que es 'distinto alquilar habitaciones en mi casa que un piso turístico
- Marina Barceló es la prueba de que si te mueve el amor y la pasión puedes llegar donde quieras
- Baleares en alerta naranja: Emergencias pide extremar las precauciones ante la llegada del exhuracán Gabrielle
- El cura del oratorio de Porreres se enfrentó al sacerdote de la parroquia
- Las consecuencias del brote de salmonelosis en un sushi de Palma: hospitalizaciones de varios días, bajas laborales y perjuicios económicos