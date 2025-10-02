Podemos exige por carta al Gobierno "celeridad y contundencia" para la liberación de las mallorquinas de la Flotilla interceptada

Podemos ha presentado ante la Delegación de Gobierno de Baleares una carta urgente para exigir al Ejecutivo central la "liberación inmediata" de los integrantes de la Flotilla detenidos por Israel, entre los que se encuentran tres mujeres mallorquinas. La formación morada busca que, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, se actúe "con la máxima contundencia y celeridad" para conseguir que los activistas puedan regresar a España.

Jesús Jurado, portavoz de Podemos en Baleares, ha entregado la misiva en la Delegación esta tarde, poco antes de las manifestaciones convocadas en todos los pueblos y municipios de Mallorca, incluida Palma. Jurado ha expresado su "indignación" por la actuación del ejército de Netanyahu y ha criticado con dureza los "crímenes de guerra que está cometiendo la entidad de ultraderecha sionista".

"Ha asaltado en aguas internacionales una Flotilla humanitaria que llevaba alimentos y medicinas a Gaza para aliviar el genocidio que se están cometiendo en directo", ha aseverado el portavoz de Podemos. Jurado ha detallado que, de las 500 personas detenidas, "hay siete vecinos de las islas secuestrados por los piratas sionistas": las tres mallorquinas, dos menorquines y dos ibicencos

"Inacción" del Gobierno de Sánchez

"Mostramos nuestra indignación por la inacción de los gobiernos europeos entre los que se encuentra el Gobierno de España", ha criticado Jurado ante los medios. El portavoz de Podemos también ha criticado las relaciones comerciales que mantiene el Estado con Israel, sobre todo en relación a la compraventa de armas: "Las acciones que han llevado a cabo no han servido de nada". Sobre la presencia del buque de la Armada española, Jurado lo ha calificado como "barco fantasma" que "no ha servido para nada".

Por último, también ha cargado contra el posicionamiento del Ayuntamiento de Palma y el Govern, pues todavía no se han pronunciado. "Todo lo que está en manos del Partido Popular es un silencio total", ha sentenciado.