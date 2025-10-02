Los estudiantes de la UIB podrán comer más barato: 7,55 euros por un menú universitario

A partir del próximo lunes 6 de octubre los estudiantes de la Universitat de les Illes Balears (UIB) podrán comer más barato en las cafeterías del campus ya que por primera vez, por una ayuda del Govern, los precios tendrán un tope máximo: 7,55 euros el menú completo y 5 euros el medio menú. Cabe recordar que los precios de los bares del campus de la carretera de Valldemossa eran los más caros de España.

Hasta ahora, el menú completo costaba de media 9,40 euros y el medio menú, 6,40 euros, con precios diferentes en cada cafetería.

Los precios bajan así dos euros respecto al coste medio actual de comer en las cafeterías de la UIB, que son gestionadas por distintas empresas concesionarias, que son las que decidían el precio (es uno de los criterios de adjudicación). El Govern prevé destinar 150.000 euros a esta medida y subvencionar la rebaja de unos 75.000 menús este curso (la UIB recibirá el dinero y lo transferirá a las empresas concesionarias).

Según un estudio comparativo impulsado desde la Oficina de Universidad Saludable y Sostenible de la UIB, el menú de los bares del campus de la carretera de Valldemossa tenían hasta ahora los precios más caros del país, junto a los de Madrid, Cataluña y País Vasco (en el otro extremo, los estudiantes de Andalucía, donde hace tiempo que los menús están subvencionados por la Junta, son los que comen más barato: el precio del coste de la vida en cada región se ve también en los menús universitarios).

Ahora mismo seis cafeterías de la Universitat ofertan menú (la del Ramon Llull ya ha reabierto), gestionadas por cuatro empresas concesionarias diferentes. La nueva rebaja situará los precios por debajo del coste medio estatal.

El rector, Jaume Carot, ha celebrado y agradecido esta mañana la aportación del Ejecutivo autonómico. Ha explicado que la rebaja es solo para los estudiantes y que para hacerla efectiva deberán acreditar su identidad a través de un código QR y la tarjeta universitaria virtual que genera la UIB App. El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha indicado que si en un momento dado se acaba la partida presupuestaria se acaba, están dispuestos a inyectar más dinero "para garantizar un menú asequible y facilitar la vida a los alumnos". El precio ahora se iguala con el tope que la Conselleria aplica a los servicios de comedores en niveles educativos no universitarios para servicios puntuales.

Xin Wang Chen, secretaria del Consell d'Estudiants, ha valorado que se haya tenido en cuenta una reclamación expuesta desde el organismo meses atrás y ha recordado que muchos estudiantes al final se pasan todo el día en el campus, con lo que la rebaja en el menú aliviará los bolsillos de los estudiantes y les dará otra opción al margen de comer de 'táper'.

Hoy el precio del menú del edificio de Jovellanos era de 9,55 (dos platos, bebida y postre o café) y el medio menú costaba 7 (el suplemento de pedirlo para llevar es de 0,40 euros). En el Guillem Cifre por el plato del día (con bebida pero sin postre) hoy se pide 8 euros. El Mateu Orfila tiene el menú más afamado y este curso ha llegado a los 10 euros (dos platos y postre).