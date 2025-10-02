Estudiantes de la UIB llaman a la huelga para denunciar el genocidio en Palestina y "el secuestro" de los activistas de la Global Sumud Flotilla

La plataforma de estudiantes de la Universtitat de les Illes Balears (UIB) ‘Carot, prou complicitat’ ha animado a los estudiantes de las islas a sumarse a la huelga estudiantil convocada este jueves para denunciar el genocidio del pueblo palestino y el “ataque y secuestro” de los activistas de la Global Summud Flotilla.

La plataforma anima también a toda la ciudadanía a acudir a las concentraciones convocadas a las 19:00 horas de este jueves ante los Ayuntamientos de Mallorca para exigir al Gobierno que intervenga y pida a Israel la inmediata liberación de los activistas detenidos.

Este miércoles varios barcos de la Global Sumud Flotilla que se dirigían a Gaza para romper el bloqueo humanitario impuesto por Tel Aviv han sido interceptados por el Ejército israelí. Durante la noche de ayer centenares de activistas fueron detenidos, entre ellos las mallorquinas Lucía Muñoz, Alejandra Martínez y Reyes Rigo.