Esment, el Grup de Neuleres i Neulers y James Costos, Premios Essentially Mallorca 2025

Esment, el Grup de Neuleres i Neulers de Mallorca y el diplomático estadounidense James Costos han sido los ganadores de los Premios Essentially Mallorca en su octava edición, que se han entregado este jueves en el GPRO Valparaíso Hotel & Spa, en Palma.

La asociación que reúne al sector del lujo para promover la isla como destino exclusivo, que ya cuenta con 75 socios, ha celebrado hoy su gala anual, conducida por Magdalena Serra y Pere Sánchez. Los galardones se han otorgado a Esment, como Mejor Compromiso de Mallorca; al Grup de Neuleres i Neulers, como Mejor Esencia de Mallorca y al diplomático James Costos, como Mejor Embajador de Mallorca.

A Esment, en el año de su treinta aniversario, se le reconoce su dedicación ejemplar y a su valiosa labor social en favor de las personas y de la comunidad mallorquina con proyectos que promueven la inclusión, la formación, el empleo digno y la sostenibilidad, destaca Essentially en una nota de prensa.

El galardón para el Grup de Neuleres i Neulers de Mallorca se concede por ser guardianes de una de las tradiciones más auténticas y entrañables de la cultura popular y contribuir a la identidad colectiva de la isla, convirtiéndose en un símbolo de arraigo, creatividad y patrimonio compartido.

Y a James Costos, exembajador de Estados Unidos en España, filántropo y firme defensor de Mallorca en el ámbito internacional, se le honra con el premio por su vínculo personal con la isla que le ha permitido proyectar, con prestigio y autenticidad su imagen.

Valor de lo 'nostre'

El presidente de Essentially, Jesús Cuartero, ha destacado en la ceremonia que 2025 ha sido fundamental para la consolidación de la asociación y su compromiso con el segmento del turismo de lujo en Mallorca.

Cuartero ha presentado la nueva campaña para este año: “La essència és lo nostre”, un mensaje que reivindica el valor del producto local, la identidad cultural y el compromiso compartido de los socios en la promoción de un modelo de lujo con raíces.

De cara a 2025, Essentially Mallorca reforzará su presencia en el mercado norteamericano, con especial atención a Canadá y a la consolidación de Estados Unidos, y abrirá nuevas oportunidades en Brasil, Colombia y los mercados del sudeste asiático, con su habitual presencia en las principales ferias internacionales.