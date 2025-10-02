En Directo
En directo | Concentraciones en todos los municipios de Mallorca en apoyo a la Flotilla y a Gaza
Israel realizó el miércoles por la noche el abordaje de los barcos de la Flotilla a Gaza, en los que viajan tres mallorquinas. Tras hacerse efectiva la interceptación, las entidades Marxes per Palestina Mallorca y Moviment Global a Gaza Mallorca han convocado movilizaciones en todos los municipios de la isla para mostrar el apoyo a la Flotilla y a Gaza.
Las concentraciones han sido convocadas este jueves, 2 de octubre, a las 19 horas frente a todos los ayuntamientos de Mallorca.
Joan Frau
VIDEO | Así ha sido la concentración en Inca
Joan Frau
Concentración en Sineu
Numerosos vecinos y vecinas de Sineu han participado en la concentración frente al Ayuntamiento a partir de las 19 horas. Se han exhibido banderas y 'kufiyas' palestinas y se ha leído un manifiesto que condena el genocidio de Gaza y la detención de la flotilla con ayuda humanita
J.C.
Concentración en Algaida
Decenas de personas se han concentrado frente al ayuntamiento de Algaida.
Rosa Ferriol
Concentración en Sant Joan
Maria Antònia Rigo
Concentración en Montuïri
FOTOS | Las imágenes de la concentraciones en Mallorca
Tonina Crespí
Concentración en sa Pobla
Joan Frau
Decenas de personas se concentran en Inca
La Plaça d'Espanya de Inca ha sido el escenario a partir de las 19 horas de una concentración pacífica contra el genocidio de Gaza. Decenas de vecinos y vecinas han respondido a la llamada y han expresado su rechazo al horror que se vive diariamente en la franja de Gaza y su apoyo a los componentes de la flotilla que finalmente ha sido interceptada por el ejército israelí. Al igual que en todos los municipios de Mallorca, se ha leído un manifiesto unitario para condenar el genocidio.
Biel Capó
Concentración en Son Servera
Decenas de personas también se manifiestan en Son Servera
Joan Mora
Concentración en Sóller
- Adiós a la Tarjeta Ciudadana para viajar en bus, metro y tren en Mallorca: cómo y dónde pedir desde este miércoles la nueva Tarjeta Única de transporte
- “Devolver algo a los mallorquines”: así quiere un alemán combatir la escasez de vivienda en Mallorca
- Lluvias torrenciales en el Mediterráneo antes de que el temporal alcance Baleares
- La administradora del alquiler ilegal Dog Admiral en Palma se jacta de que es 'distinto alquilar habitaciones en mi casa que un piso turístico
- Marina Barceló es la prueba de que si te mueve el amor y la pasión puedes llegar donde quieras
- Baleares en alerta naranja: Emergencias pide extremar las precauciones ante la llegada del exhuracán Gabrielle
- El cura del oratorio de Porreres se enfrentó al sacerdote de la parroquia
- Las consecuencias del brote de salmonelosis en un sushi de Palma: hospitalizaciones de varios días, bajas laborales y perjuicios económicos