En directo | Concentraciones en todos los municipios de Mallorca en apoyo a la Flotilla y a Gaza

Israel realizó el miércoles por la noche el abordaje de los barcos de la Flotilla a Gaza, en los que viajan tres mallorquinas. Tras hacerse efectiva la interceptación, las entidades Marxes per Palestina Mallorca y Moviment Global a Gaza Mallorca han convocado movilizaciones en todos los municipios de la isla para mostrar el apoyo a la Flotilla y a Gaza.

Las concentraciones han sido convocadas este jueves, 2 de octubre, a las 19 horas frente a todos los ayuntamientos de Mallorca.

Concentración en Sineu Numerosos vecinos y vecinas de Sineu han participado en la concentración frente al Ayuntamiento a partir de las 19 horas. Se han exhibido banderas y 'kufiyas' palestinas y se ha leído un manifiesto que condena el genocidio de Gaza y la detención de la flotilla con ayuda humanita

Decenas de personas se concentran en Inca La Plaça d'Espanya de Inca ha sido el escenario a partir de las 19 horas de una concentración pacífica contra el genocidio de Gaza. Decenas de vecinos y vecinas han respondido a la llamada y han expresado su rechazo al horror que se vive diariamente en la franja de Gaza y su apoyo a los componentes de la flotilla que finalmente ha sido interceptada por el ejército israelí. Al igual que en todos los municipios de Mallorca, se ha leído un manifiesto unitario para condenar el genocidio.

