Cronología de una intercepción anunciada: las últimas horas de las tres mallorquinas en la Flotilla a Gaza

Las últimas 48 horas han sido las más tensas para la Flotilla, la expedición de más de cincuenta barcos que zarpó hace un mes con el objetivo de romper el bloqueo israelí y entregar ayuda humanitaria a Gaza. A bordo de una de las embarcaciones, el 'Huga', viajaban tres mujeres mallorquinas: Lucía Muñoz, regidora de Podem en Palma; Alejandra Martínez, jurista y comunicadora; y Reyes Rigo, acupuntora residente en la isla. Todas ellas han acabado interceptadas por la Marina israelí en aguas del Mediterráneo oriental.

La tensión, sin embargo, no empezó en estas últimas horas. A mitad de travesía, cuando la flotilla aún navegaba a cientos de millas de la costa palestina, varias de sus embarcaciones denunciaron ataques con drones y la liberación de elementos químicos. Entre las voces que alertaron de lo ocurrido estaban también las de las tres mallorquinas, que compartieron mensajes sobre la creciente inseguridad en el Mediterráneo oriental. Ese clima de hostigamiento marcó el tono de la segunda mitad de la expedición, cuando la amenaza de interceptación israelí se volvió cada vez más real.

La escalada comenzó a hacerse patente el martes, 30 de septiembre, cuando Muñoz difundió un vídeo en sus redes sociales alertando de que, según informaciones de prensa, Israel planeaba “el secuestro ilegal” de la flotilla. El convoy, a unas 250 millas de Gaza, se encontraba entonces en una de las zonas más peligrosas de la ruta. En las últimas semanas ya habían sufrido ataques con drones y sustancias químicas, lo que llevó a varios gobiernos -entre ellos España y Turquía- a movilizar barcos de apoyo y ofrecer labores de rescate en caso de emergencia.

Sara Fernández

Esa madrugada, al entrar en la llamada “zona de riesgo” -un área de exclusión marítima declarada por Israel- comenzaron los primeros contactos. A las tres y media de la mañana, pequeñas embarcaciones militares rodearon al buque líder y a otro de gran tamaño, obligando a la tripulación a activar los protocolos de seguridad. En este caso, Rigo relató poco después cómo, desde cubierta, habían visto submarinos y lanchas maniobrando alrededor del convoy. “Ha sido una táctica para intimidar y disuadir”, explicó. Horas después, la calma tensa se rompía de nuevo cuando los buques insignia 'Alma' y 'Sirius' tuvieron que hacer maniobras evasivas para evitar una colisión, mientras sus sistemas de comunicación quedaban inhabilitados de forma remota.

Las advertencias no cesaron tampoco desde tierra. El Gobierno español pidió “encarecidamente” a la flotilla que no entrara en la zona de exclusión y recordó que el buque militar Furor, desplazado desde Cartagena, no cruzaría el bloqueo israelí. Italia hizo lo propio a través de su fragata Alpino, ofreciendo a los tripulantes la opción de abandonar la misión antes de acercarse a las 120 millas de Gaza. Nadie se bajó.

La jornada de ayer, miércoles 1 de octubre, marcó el desenlace. A primera hora de la tarde, los barcos de la flota activaron el protocolo de intercepción: chalecos salvavidas puestos, tripulación reunida en cubierta y teléfonos listos para lanzar los últimos mensajes. En el 'Huga', donde navegaban Muñoz y Martínez, detectaron hasta 12 embarcaciones no identificadas a menos de cinco millas. Minutos después, la Marina israelí comenzó a ordenar por radio el apagado de motores y, según relataron testigos en directo, bloqueó la retransmisión de cámaras y comunicaciones. Tal y como se pudo observar en el vídeo en directo de los acontecimientos, gracias a las cámaras incorporadas en los barcos que todavía funcionaban, los buques israelís lanzaron chorros de agua contra los activistas antes de las interceptaciones.

La operación de abordaje se inició alrededor de las 20:30 horas. A las 21:38, el equipo de Lucía Muñoz en Palma comunicó que había perdido el contacto definitivo con ella y con sus compañeras. El silencio confirmó lo que todos temían: la interceptación se había consumado. El 'Huga' y otras embarcaciones fueron rodeados, sus tripulantes trasladados a buques militares y dirigidos hacia el puerto israelí de Ashdod.

Los vídeos preparados: “Si ves esto es que hemos sido detenidas”

Unas horas más tarde, desde las cuentas oficiales de la expedición y de los propios equipos de las activistas, comenzaron a difundirse los vídeos que habían dejado grabados antes del asalto.

En ellos, Lucía Muñoz denuncia que si su mensaje se estaba difundiendo era porque había sido “secuestrada por las fuerzas de ocupación israelíes y llevada a Israel en contra de su voluntad”, algo que califica de crimen contra el derecho internacional. La regidora de Podem exigía al Gobierno español que actuara de inmediato para facilitar su regreso.

Lucía Muñoz Dalda @luciadalda

Por su parte, Reyes Rigo y Alejandra Martínez pedían a familiares, amigos y a la sociedad civil que presionaran al Ejecutivo de Pedro Sánchez para exigir su liberación y poner fin a la “complicidad” con el bloqueo sobre Gaza.

¿Qué ocurrirá ahora?

Las tres mallorquinas se encuentran en la misma situación que el resto de la flotilla ya interceptada: bajo custodia en el puerto de Ashdod, donde Israel prepara los trámites de deportación. Las autoridades han anunciado que los activistas serán expulsados a sus países de origen en las próximas horas o días, en un proceso que podría prolongarse hasta 72 horas en función de si aceptan la salida voluntaria o se procede a la repatriación forzada.

El Gobierno español, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha reclamado a Israel que garantice la seguridad y los derechos de sus ciudadanas, al tiempo que mantiene abiertas las gestiones diplomáticas para asegurar su regreso. Mientras tanto, la presión internacional aumenta: partidos políticos, ONG y familiares reclaman que las activistas sean liberadas y que la ayuda humanitaria que transportaba la flotilla pueda llegar finalmente a Gaza mientras este jueves se preparan decenas de movilizaciones por todo el país a modo de protesta.