Baleares lidera la caída de matriculaciones del 'rent a car' en septiembre

Myriam B. Moneo

Myriam B. Moneo

Palma

Baleares lidera la caída de matriculaciones del rent a car en septiembre, con 45 vehículos y una bajada del 87 %, según datos facilitados por la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos (Feneval). En dicho mes en total se matricularon en España 4.672 coches de alquiler, un 24,8 % menos que hace un año.

Por lo que respecta al total de matriculaciones en el archipiélago ascienden a 1.910 vehículos, un 11,5 % menos: 482 corresponden a empresas (-17 %) y 1.383 a particulares, que suben un 13 %.

Mientras a nivel nacional el rent a car acumula hasta septiembre un crecimiento del 19 % en las matriculaciones, entre turismos e industriales-, situándose en la cifra de 190.836 unidades, según datos de la consultora MSI para Feneval. Por su parte, los datos correspondientes al mes de septiembre son de 4.672 unidades, un 4,6% más, respecto a agosto.

