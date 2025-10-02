Baleares lidera la caída de matriculaciones del 'rent a car' en septiembre
Baleares lidera la caída de matriculaciones del rent a car en septiembre, con 45 vehículos y una bajada del 87 %, según datos facilitados por la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos (Feneval). En dicho mes en total se matricularon en España 4.672 coches de alquiler, un 24,8 % menos que hace un año.
Por lo que respecta al total de matriculaciones en el archipiélago ascienden a 1.910 vehículos, un 11,5 % menos: 482 corresponden a empresas (-17 %) y 1.383 a particulares, que suben un 13 %.
Mientras a nivel nacional el rent a car acumula hasta septiembre un crecimiento del 19 % en las matriculaciones, entre turismos e industriales-, situándose en la cifra de 190.836 unidades, según datos de la consultora MSI para Feneval. Por su parte, los datos correspondientes al mes de septiembre son de 4.672 unidades, un 4,6% más, respecto a agosto.
- Adiós a la Tarjeta Ciudadana para viajar en bus, metro y tren en Mallorca: cómo y dónde pedir desde este miércoles la nueva Tarjeta Única de transporte
- “Devolver algo a los mallorquines”: así quiere un alemán combatir la escasez de vivienda en Mallorca
- Lluvias torrenciales en el Mediterráneo antes de que el temporal alcance Baleares
- La administradora del alquiler ilegal Dog Admiral en Palma se jacta de que es 'distinto alquilar habitaciones en mi casa que un piso turístico
- Marina Barceló es la prueba de que si te mueve el amor y la pasión puedes llegar donde quieras
- Baleares en alerta naranja: Emergencias pide extremar las precauciones ante la llegada del exhuracán Gabrielle
- El cura del oratorio de Porreres se enfrentó al sacerdote de la parroquia
- Las consecuencias del brote de salmonelosis en un sushi de Palma: hospitalizaciones de varios días, bajas laborales y perjuicios económicos