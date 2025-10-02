Altercados leves en Palma tras la concentración por la Flotilla: manifestantes intentan boicotear el Starbucks de Cort

La manifestación que esta tarde se ha desarrollado en Cort a modo de protesta por las detenciones de los integrantes de la Flotilla a Gaza llevadas a cabo por la Armada israelí ha culminado con un pequeño altercado que ha requerido la intervención de la Policía Nacional.

El millar de manifestantes, pasada ya una hora desde el inicio de la concentración, clamaban y protestaban orientados hacia la fachada del Ayuntamiento de Palma, hasta que en un momento dado la multitud se ha girado hacia la izquierda de la plaza, donde se ubica un local de la cadena de cafeterías Starbucks, una de las franquicias objetivo del boicot contra Israel.

Si bien no se han podido confirmar los vínculos de la empresa estadounidense con el régimen o el Ejército de Netanyahu, esta misma mañana en Barcelona una de las cafeterías ha sido atacada durante la marcha estudiantil por varios manifestantes, que han roto varios cristales y pintado con spray el logo de la cadena. El rechazo hacia la marca surgió en 2023, cuando Starbucks demandó a su sindicato Starbucks Workers United porque este publicó mensajes de apoyo a Palestina usando el nombre y logo de la empresa; la compañía alegó que eso dañaba su reputación y generaba confusión sobre su postura en el conflicto.

DM

Disturbios leves

Una vez orientados hacia el local de Starbucks, uno de los manifestantes ha intentado colocar una bandera de Palestina en la puerta del establecimiento junto a otra compañera que gritaba a través del megáfono hacia el interior. La Policía los ha retirado del lugar y, en poco segundos, se producía el único y leve disturbio de la tarde.

En ese momento los agentes, al detectar que la cafetería podía convertirse en objetivo de algunos de los presentes, se ha colocado en fila frente a la entrada. Ha sido entonces cuando la multitud se ha comenzado a acercar y una pequeña turba de manifestantes ha empezado a coger sillas de la terraza y a tirarlas por el suelo.

FOTOS | Palma sale a la calle para protestar contra la interceptación de la Flotilla a Gaza / B. Ramon

En ese momento, con la Policía Nacional equipada con cascos y escopetas para lanzar pelotas de goma protegiendo el local, los agentes han tratado de retirar el resto de elementos de la terraza mientras manifestantes seguían cogiendo sillas, esta vez para lanzárselas por encima. Una de las sombrillas que presidía el exterior del establecimiento también ha acabado sobre los policías.

Finalmente, tras unos segundos de nerviosismo ante una posible carga de la Policía, los agentes han logrado poner a buen recaudo los elementos de la terraza y el Starbucks ha quedado completamente protegido. No ha habido detenidos ni heridos salvo por un hombre que ha recibido un porrazo por parte de los agentes.