Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Altercados leves en Palma tras la concentración por la Flotilla: manifestantes intentan boicotear el Starbucks de Cort

Una turba ha lanzado sillas contra agentes de la Policía Nacional que protegían el establecimiento

Finalmente no ha habido detenidos ni heridos salvo por un hombre que ha recibido un porrazo

VÍDEO | Altercados al final de la manifestación en Palma por el apoyo a la Flotilla y a Palestina

VÍDEO | Altercados al final de la manifestación en Palma por el apoyo a la Flotilla y a Palestina

DM

Jordi Sánchez

Jordi Sánchez

Palma

La manifestación que esta tarde se ha desarrollado en Cort a modo de protesta por las detenciones de los integrantes de la Flotilla a Gaza llevadas a cabo por la Armada israelí ha culminado con un pequeño altercado que ha requerido la intervención de la Policía Nacional.

El millar de manifestantes, pasada ya una hora desde el inicio de la concentración, clamaban y protestaban orientados hacia la fachada del Ayuntamiento de Palma, hasta que en un momento dado la multitud se ha girado hacia la izquierda de la plaza, donde se ubica un local de la cadena de cafeterías Starbucks, una de las franquicias objetivo del boicot contra Israel.

Si bien no se han podido confirmar los vínculos de la empresa estadounidense con el régimen o el Ejército de Netanyahu, esta misma mañana en Barcelona una de las cafeterías ha sido atacada durante la marcha estudiantil por varios manifestantes, que han roto varios cristales y pintado con spray el logo de la cadena. El rechazo hacia la marca surgió en 2023, cuando Starbucks demandó a su sindicato Starbucks Workers United porque este publicó mensajes de apoyo a Palestina usando el nombre y logo de la empresa; la compañía alegó que eso dañaba su reputación y generaba confusión sobre su postura en el conflicto.

VÍDEO | Mallorca sale a la calle para protestar contra la interceptación de la Flotilla a Gaza

VÍDEO | Mallorca sale a la calle para protestar contra la interceptación de la Flotilla a Gaza

DM

Disturbios leves

Una vez orientados hacia el local de Starbucks, uno de los manifestantes ha intentado colocar una bandera de Palestina en la puerta del establecimiento junto a otra compañera que gritaba a través del megáfono hacia el interior. La Policía los ha retirado del lugar y, en poco segundos, se producía el único y leve disturbio de la tarde.

En ese momento los agentes, al detectar que la cafetería podía convertirse en objetivo de algunos de los presentes, se ha colocado en fila frente a la entrada. Ha sido entonces cuando la multitud se ha comenzado a acercar y una pequeña turba de manifestantes ha empezado a coger sillas de la terraza y a tirarlas por el suelo.

FOTOS | Palma sale a la calle para protestar contra la interceptación de la Flotilla a Gaza

FOTOS | Palma sale a la calle para protestar contra la interceptación de la Flotilla a Gaza

Ver galería

FOTOS | Palma sale a la calle para protestar contra la interceptación de la Flotilla a Gaza / B. Ramon

En ese momento, con la Policía Nacional equipada con cascos y escopetas para lanzar pelotas de goma protegiendo el local, los agentes han tratado de retirar el resto de elementos de la terraza mientras manifestantes seguían cogiendo sillas, esta vez para lanzárselas por encima. Una de las sombrillas que presidía el exterior del establecimiento también ha acabado sobre los policías.

Noticias relacionadas y más

Finalmente, tras unos segundos de nerviosismo ante una posible carga de la Policía, los agentes han logrado poner a buen recaudo los elementos de la terraza y el Starbucks ha quedado completamente protegido. No ha habido detenidos ni heridos salvo por un hombre que ha recibido un porrazo por parte de los agentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Adiós a la Tarjeta Ciudadana para viajar en bus, metro y tren en Mallorca: cómo y dónde pedir desde este miércoles la nueva Tarjeta Única de transporte
  2. “Devolver algo a los mallorquines”: así quiere un alemán combatir la escasez de vivienda en Mallorca
  3. Lluvias torrenciales en el Mediterráneo antes de que el temporal alcance Baleares
  4. La administradora del alquiler ilegal Dog Admiral en Palma se jacta de que es 'distinto alquilar habitaciones en mi casa que un piso turístico
  5. Marina Barceló es la prueba de que si te mueve el amor y la pasión puedes llegar donde quieras
  6. Baleares en alerta naranja: Emergencias pide extremar las precauciones ante la llegada del exhuracán Gabrielle
  7. El cura del oratorio de Porreres se enfrentó al sacerdote de la parroquia
  8. Las consecuencias del brote de salmonelosis en un sushi de Palma: hospitalizaciones de varios días, bajas laborales y perjuicios económicos

El mayor portaviones del mundo llega a Palma con 4.500 marines a bordo

El mayor portaviones del mundo llega a Palma con 4.500 marines a bordo

El mayor portaviones del mundo recala en Mallorca en un despliegue de fuerza militar con Gaza de fondo

El mayor portaviones del mundo recala en Mallorca en un despliegue de fuerza militar con Gaza de fondo

Altercados leves en Palma tras la concentración por la Flotilla: manifestantes intentan boicotear el Starbucks de Cort

Altercados leves en Palma tras la concentración por la Flotilla: manifestantes intentan boicotear el Starbucks de Cort

Esment, el Grup de Neuleres i Neulers y James Costos, Premios Essentially Mallorca 2025

Esment, el Grup de Neuleres i Neulers y James Costos, Premios Essentially Mallorca 2025

"Exigimos su libertad": más de mil personas claman en Palma contra Israel y la detención de los integrantes de la Flotilla a Gaza

"Exigimos su libertad": más de mil personas claman en Palma contra Israel y la detención de los integrantes de la Flotilla a Gaza

Mallorca sale a la calle para protestar contra la interceptación de la Flotilla a Gaza

Mallorca sale a la calle para protestar contra la interceptación de la Flotilla a Gaza

Los trabajadores de la dependencia en Baleares convocan huelga indefinida desde el 15 de octubre

Los trabajadores de la dependencia en Baleares convocan huelga indefinida desde el 15 de octubre

El último vídeo de Lucía Muñoz antes de ser detenida por la armada israelí a 130 kilómetros de Gaza

El último vídeo de Lucía Muñoz antes de ser detenida por la armada israelí a 130 kilómetros de Gaza
Tracking Pixel Contents