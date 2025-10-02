Activistas de Mallorca llaman al boicot contra Airbnb y Booking tras lo sucedido con la flotilla

La plataforma Menys Turisme, Més Vida hace un llamamiento al boicot contra Airbnb y Booking tras la interceptación de toda la flotilla por parte de Israel. En este sentido, los activistas de Mallorca denuncian que ambas empresas comercializadoras "publican anuncios de alojamiento turístico en asentamientos ilegales de colonos en Cisjordania y participan activamente en el turismo de ocupación sionista descrito en el último informe de la relatora especial de Naciones Unidas, Francesca Albanese".

Asimismo, desde la plataforma inciden en que "la lucha de los territorios del Sur de Europa contra la turistificación es una de las luchas desde abajo contra el imperialismo y el colonialismo que explotan los territorios y esclavizan a sus habitantes, y por esto está comprometida con las movilizaciones europeas de estos meses en solidaridad con la resistencia palestina".

Respecto a lo sucedido con la flotilla, desde Menys Turisme, Més Vida argumentan que lo que pretendían estos barcos es "romper el bloqueo ilegal que Israel impone sobre la Franja de Gaza". Una situación que, según los activistas, "desde hace años lleva a cabo el Estado de Israel con el apoyo de las grandes potencias imperialistas de Europa y de Estados Unidos. Prueba de ello es que en 2010 una flotilla ya intentó romper este bloqueo y el ejército israelí asesinó a diez activistas que viajaban a bordo. Nada empezó hace ahora tres años".

"Una Riviera Turística"

"Desde la plataforma condenamos la ocupación de Palestina por parte del Estado terrorista de Israel desde hace más de setenta años y nos posicionamos contra las siniestras fantasías sionistas y capitalistas sobre la transformación de la Franja de Gaza en una Riviera turística gobernada por Israel y Estados Unidos", señalan.

Por ello, los activistas hacen un llamamiento a la participación masiva de las diferentes manifestaciones que se van a celebrar en Mallorca durante los próximos días en favor de Palestina.