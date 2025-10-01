Vox vuelve a la carga contra el PP en Baleares: "No hemos venido a bailarle el agua, hay que demostrarle que no gobierna con mayoría absoluta"

"A veces hay que demostrarles que no gobiernan con mayoría absoluta. No hemos venido a bailarle el agua". Tras unos meses de paz, Vox vuelve a la carga contra el PP en Baleares una vez los de Abascal tumbaron ayer el decreto de proyectos estratégicos en el Parlament. Una decisión en respuesta a la negativa de los populares de admitir a trámite su propuesta lingüística para incluir el castellano como lengua vehicular en las aulas.

La portavoz de los ultraconservadores, Manuela Cañadas, carga duramente contra "la soberbia del PP" a la hora de negociar y reitera que los votos de Vox "no son gratis" para el Govern de Marga Prohens.

"Consideramos que el PP actúa con una soberbia y una prepotencia que no ha entendido que los votos de Vox no son gratis. Tienen que entender que nosotros tenemos nuestra hoja de ruta y nos parece muy poco democrático que ni siquiera admitan a trámite nuestra ley. Es la primera que presentamos en dos años y no quieren dejar debatirla a los que se supone que son sus socios prioritarios. A veces al PP hay que demostrarle que no gobierna con mayoría absoluta", recalca Cañadas.

Asimismo, reitera que Vox no va a retirar su propuesta del castellano en las aulas que incluye anular el decreto de mínimos y controlar a los docentes a través de la Inspección Educativa. "¿Por qué tenemos que retirarla? No la vamos a retirar. Nosotros no hemos venido a bailarle el agua al PP ni que ellos nos digan cuándo, cómo y dónde tenemos que presentar una ley", determina la portavoz.

"Obsesión lingüística de Vox"

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, señala que es "lamentable y poco serio" que sus socios tumbaran ayer el decreto de proyectos estratégicos por "su obsesión lingüística". Así, Sagreras señala que Vox "no tuvo la actitud de un partido político fiable, riguroso y que cumple con su palabra".

El representante popular también argumenta que "lo que ayer fue una derrota parlamentaria fue una gran victoria política porque se demostró que el PP no acepta chantajes, tiene claras sus líneas rojas" como son el decreto de mínimos y la ley de normalización lingüística.