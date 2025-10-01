Estas son las tres mallorquinas que viajan en la Flotilla a Gaza

Tres mujeres mallorquinas viajan en la Global Sumud Flotilla que este miércoles por la noche ha sido interceptada por Israel. Se trata de la mayor flotilla civil organizada en el Mediterráneo, que zarpó el 31 de agosto desde Barcelona con destino a Gaza. El objetivo, según explican las implicadas mallorquinas, es denunciar la ofensiva israelí en Palestina y exigir a los gobiernos europeos una respuesta.

Mallorquinas a bordo

Una de las mallorquinas que viaja en la Flotilla es Reyes Rigo, acupuntora residente en Palma, quién antes de zarpar aseguró que se sumaba a la misión por “humanidad, dignidad y derechos humanos” e insistió en que el silencio es “complicidad”.

Junto a ella viaja también Alejandra Martínez, jurista y comunicadora, y la portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, cuya embarcación activó el miércoles por la noche el protocolo de interceptación.

Sabemos que no tenemos ninguna garantía de seguridad, hay precedentes de graves ataques contra los derechos humanos por parte de Israel, pero tampoco hay riesgo mayor que no decir ni hacer nada”, afirmó Martínez.

Las tres mallorquinas ya intentaron llegar a Gaza el pasado mes de junio en otra flotilla, que finalmente fue interceptada por las autoridades egipcias antes de alcanzar su destino.