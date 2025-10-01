Los sindicatos de Baleares preparan movilizaciones en solidaridad con Palestina: "El mundo del trabajo no mira hacia otro lado ante el genocidio"

Los trabajadores de Baleares que el próximo día 15 de octubre quieran adherirse a los parones de dos horas convocados por UGT y CCOO en solidaridad con el genocidio en Palestina podrán hacerlo con todas las garantías legales. Los líderes sindicales del archipiélago, José Luis García (CCOO) y Pedro Homar (UGT), han registrado esta mañana en la conselleria de Presidencia los paros parciales, que se reproducirán por todo el país, y en los que podrán participar todas las personas asalariadas, de cualquier actividad o sector, tanto privado como público.

Los sindicatos mayoritarios, ante las continuas denuncias por la inhumana situación que se vive en Gaza, registraban el lunes la convocatoria frente al Ministerio de Trabajo, en Madrid, mientras que hoy las delegaciones autonómicas hacían lo propio en sus respectivas comunidades con tal de garantizar el derecho de los trabajadores a sumarse a los parones.

"Queremos demostrar que el mundo del trabajo no mira hacia otro lado, sino que también señala a Israel como estado genocida. Desde el movimiento sindical debemos estar del lado de los palestinos y demostrar toda nuestra solidaridad", ha señalado García. El líder de CCOO en las islas también ha señalado el papel de Estados Unidos en el conflicto ya ha asegurado que "seguimos exigiendo la solución de los dos Estados".

Homar también ha defendido que como sindicato mayoritario están "obligados a canalizar el malestar del pueblo español ante esta situación", que ha definido como un despliegue de "justicia desproporcionada" de Israel tras los ataques terroristas de Hamás.

Tres parones con garantías legales

Al igual que en el resto de España, en Baleares todos los trabajadores que así lo deseen podrán participar en los parones de dos horas convocados por los sindicatos. Si bien esta protesta segmentada tendría una base legal sólida, CCOO y UGT han registrado las convocatorias ante la Administración para ofrecer todas las garantías legales a las personas que se sumen a la protesta, que en algunos centros de trabajo podría derivar en algún tipo de manifestación.

Así, los parones podrán hacerse en los siguientes turnos y horas: de madrugada, entre las 02:00 y las 04:00 horas; por la mañana, entre las 10:00 y las 12:00 horas; y por la tarde, de 17:00 a 19:00 horas.