Prohens se refugia en la herencia del Pacto para justificar la falta de avances en vivienda y turismo

Marga Prohens continúa explotando, tras dos años de mandato, el flanco más débil de la izquierda: su incapacidad para ofrecer un horizonte claro en vivienda y turismo durante las dos legislaturas que gobernó. La presidenta popular sigue capitalizando el desgaste de unos ejecutivos que, entre la falta de valentía y la ausencia de soluciones estructurales, dejaron sin respuesta los principales retos de Baleares. Ese vacío allanó el camino para el regreso del PP y sostiene desde entonces un discurso en el que la herencia recibida se presenta como causa de la crisis residencial y del descontrol turístico.

Pero el desgaste empieza a volverse en contra. La presidenta afronta críticas cada vez más duras por su “incapacidad” para implantar medidas a corto plazo que frenen el precio de la vivienda y limiten los efectos del turismo masivo. En el pleno de ayer, su respuesta volvió a ser la misma: recurrir a la gestión del Pacte de Progrés como explicación de la falta de resultados inmediatos.

Cada vez que el Govern se ve presionado por la ausencia de avances palpables en vivienda —con precios en máximos históricos, jóvenes atrapados en alquileres imposibles y la dificultad de acceder a una primera compra—, Prohens insiste en que la situación es consecuencia directa de las políticas heredadas. “Estamos arreglando lo que nos dejaron”, repite con diferentes giros, como un mantra que le permite ganar tiempo.

Con el turismo, la estrategia es idéntica. La presidenta acusa a sus antecesores de improvisar, de no haber planificado un modelo sostenible y de haber dejado a la administración sin instrumentos eficaces. Sin embargo, tras casi dos años de legislatura, el Govern apenas ha pasado de las mesas de diálogo a las promesas de futuro. Mientras tanto, la temporada turística vuelve a batir récords de visitantes y la calle pide a gritos una contención real. Según la última encuesta del propio Ejecutivo autonómico, ocho de cada diez residentes quieren menos turistas y menos cruceros, además de restricciones en el alquiler vacacional, limitaciones a los coches de alquiler y una subida de la ecotasa.

La oposición acusa al PP de gobernar con el retrovisor, sin propuestas concretas a corto plazo. Desde el Ejecutivo, en cambio, se insiste en que “no se puede cambiar en meses lo que se gestionó durante años”, un argumento que se repite como cortafuegos frente a la presión social.

La crónica política se escribe con impaciencia. Cada día que pasa sin medidas efectivas aumenta la sensación de parálisis en torno a los dos grandes temas que marcan la agenda balear. Prohens sabe que el escudo del Pacto no será eterno: la ciudadanía espera respuestas que vayan más allá de los reproches al pasado. El verdadero reto de su Govern ya no es denunciar la herencia recibida, sino demostrar con hechos que tiene un plan propio para resolver los problemas que más preocupan en las islas.