El piso ilegal de la calle Conqueridor de Palma acumula actas en Inspección Turística, la ultima de junio

El piso turístico ilegal que se explota bajo la denominación comercial de Dog Admiral en la calle Conqueridor, ubicado a escasos metros del Parlament, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma, acumula actas de Inspección turística. Según ha sabido este diario la persecución de la institución insular, a cargo de las competencias en ordenación turística, está en marcha y la última acta levantada contra la vivienda data de junio. Mientras tanto sigue haciendo la temporada con alta ocupación como se puede comprobar al tratar de formalizar una reserva.

Captura de la web del piso turístico ilegal del centro de Palma publicitado como Dog Admiral. / DM

El caso de esta vivienda turística ilegal llama la atención sobremanera al explotarse en pleno centro de la capital, delante de las principales instituciones de la isla y exhibiendo un cartel junto a los timbres del portal donde se ubica, en el número 2 de la calle Conqueridor, con su nombre, Dog Admiral. El piso turístico, que alquila cuatro habitaciones con nueve plazas turísticas, se presenta como una "casa de huéspedes urbana" con "una decoración única en un emblemático edificio del siglo XIX". Esa decoración versa sobre perros vestidos con uniformes militares, de ahí su nombre. Además, se jacta de ser "uno de los mejores hoteles" en el casco antiguo de Palma.

El Consell de Mallorca está tras este piso ilegal desde hace tiempo, según ha podido saber este medio. Dog Admiral, cuya razón social se corresponde con Best Day in Mallorca, sociedad administrada por Inmaculada Casellas, tiene más de un acta levantada por Inspección Turística, no solo de esta temporada. La más reciente tiene fecha de junio y ya está en proceso sancionador al parecer desde agosto.

Más denuncias

Además, esta vivienda turística ilegal también ha sido denunciada ante el Ayuntamiento de Palma y en Hacienda. Hay que recordar que el Govern, a través de la conselleria de Economía, Hacienda e Innovación y en colaboración con los consells insulares, ha puesto en marcha el cruce de información con los datos de la información tributaria que las plataformas de comercializacion están obligadas a facilitar a Hacienda para controlar el alquiler de los alojamientos turísticos. Dog Admiral además de comercializarse a través de su web utiliza plataformas como Booking.

"Soy Inma y estoy encantada de tenerte en nuestra casa de huéspedes", se presenta la explotadora del piso ilegal. / DM

Por otro lado, con el decreto ley de medidas de contención turística aprobado por el Govern Prohens y en vigor desde abril pasado se han endurecido las sanciones contra la oferta ilegal. Las multas pueden llegar hasta el medio millón de euros. Además, son responsables de las infracciones los propietarios del inmueble y las personas o entidades comercializadoras y los arrendatarios. También se castiga la reincidencia cuando en el plazo de dos años se acumule más de una infracción cuando así se haya declarado por vía administrativa y cabe la clausura del alojamiento. En caso de que se incumpla la orden de suspensión o clausura pueden imponerse multas sucesivas y se puede trasladar el caso al ministerio fiscal.

Así las cosas, la actividad turística sigue en el piso ilegal que administra Inmaculada Casellas, quien se ufanaba, en una breve conversación con este diario de la explotación que lleva a cabo a pesar de que está prohibida en los edificios plurifamiliares en Palma desde hace siete años. "Esta es mi casa, yo vivo aquí, entonces no es un piso turístico", porfiaba Casellas y agradecía "el SEO gratuito" que ha logrado con la publicación de Diario de Mallorca. "Google nos está trayendo reservas, no hubiera podido pagar esta campaña con dinero. "Es distinto alquilar unas habitaciones en mi casa que un piso turístico", insistía.

En la web de Dog Admiral se invita a descubrir "rincones especiales" a través de "mallorquines locales para que disfrutes al máximo la experiencia" según explica "Inma" en la web del negocio ilegal. Se declara "encantada" de tener a turistas en su "casa de huéspedes".