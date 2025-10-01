Pierden el contacto con la mallorquina Lucía Muñoz en la flotilla tras ser abordado su barco por la armada israelí

El equipo de Lucía Muñoz, coordinadora de Podemos en Baleares y concejala en el Ayuntamiento de Palma, ha comunicado a las 21.38 horas de este miércoles que ha perdido totalmente el contacto con la dirigente política, que viajaba a bordo de una de las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza con ayuda para la población y el objetivo de abrir un corredor de ayuda humanitaria.

El buque en el que viajaba Lucía Muñoz con otras dos activistas mallorquinas, Reyes Rigo, acupuntora residente en Palma, y Alejandra Martínez, jurista y comunicadora, ha sido interceptado por la armada de Israel en una operación que ha comenzado a las 20.30 horas a una distancia de 130 kilómetros de la Franja de Gaza.

Los navíos de guerra han ido rodeando a las embarcaciones y han mandado mensajes por radio ordenando detener los motores. Luego han apagado las cámaras con las que la Flotilla retransmitía en directo las cubiertas de los barcos. Y apagado los teléfonos de los activistas que iban siendo capaturados, hasta que el equipo de Lucía Muñoz ha perdido el contacto con la dirigente política y lo ha comunicado a través de diferentes mensajes en Instagram y Twitter.

Minutos antes del asalto militar, el barco en el que viajaba de Lucía Muñoz, junto al resto de los buques de la Flotilla, habían activado el procedimiento establecido en caso de interceptación.. Tal y como podía observarse en vídeo en directo transmitido desde diversos navíos. Y los integrantes se habían puestos los chalecos salvavidas y aguardaban juntos en la cubierta los próximos movimientos hasta ser abordados.