Las pernoctaciones en apartamentos turísticos de Baleares bajan un 7% en agosto, con una ocupación del 84%

Los apartamentos turísticos de Baleares registraron en agosto un total de 1,64 millones de pernoctaciones, un 7,7% menos que el mismo mes del año anterior, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Atendiendo al número de viajeros, los que optaron en el octavo mes del año en Baleares por esta modalidad de alojamiento ascendieron a 304.833, un 2,9% menos que el año pasado.

Del total de viajeros que optaron por los apartamentos turísticos en el archipiélago en agosto, 230.129 eran extranjeros y 74.704 eran residentes en España, con una estancia media de 5,4 días.

Estadística estima que permanecieron abiertos 22.353 apartamentos en agosto en las Islas, con una capacidad de 68.067 plazas. El grado de ocupación se eleva al 84,96% por apartamentos. El personal empleado ascendió a 8.898 personas.

Por su parte, los alojamientos de turismo rural alojaron en el octavo mes del año en Baleares a 79.179 viajeros, 67.721 de ellos extranjeros y 11.458 nacionales, y sumaron 268.483 pernoctaciones en total, con una estancia media de 3,39 días.

La encuesta estima una oferta de 12.121 plazas en 572 alojamientos, con una ocupación media del 77% por habitaciones y 3.961 personas empleadas.

En toda España, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros españoles (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron la cifra de 26,1 millones en agosto, lo que supone un aumento del 0,6% respecto al mismo mes del año pasado.