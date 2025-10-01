Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El máximo de presión humana en Baleares vuelve a descender en julio aunque supera los dos millones de personas

En Mallorca se alcanzaron las 1.482.733 personas,

Turistas en Palma a finales de agosto.

Turistas en Palma a finales de agosto. / Manu Mielniezuk

EP

Baleares registró el pasado 30 de julio la presencia de 2.028.582 personas, lo que supone un descenso respecto al año anterior del 0,87%, cuando el máximo de presión humana en julio fue de 2.046.484 personas.

Son datos publicados este miércoles por el Instituto Balear de Estadística (Ibestat), de los que se desprende que, por segundo mes consecutivo, el índice de presión humana en el archipiélago ha registrado una bajada.

A lo largo del pasado julio la cifra no bajó de las 1.861.574 personas, contabilizadas el día 1. En 2024, el día 2 sumaron 1.884.119 personas en el día con menos presión, por lo que también se da un ligero descenso en este ámbito.

Por islas, el día de mayor presión humana en Mallorca se alcanzaron las 1.482.733 personas, en Menorca las 214.088, en Ibiza las 307.155 y en Formentera las 34.951

