Le Senne hace ruido contra Gaza

Vox ensaya el trumpismo antes de llegar al poder. El procesado Gabriel Le Senne no solo anuló ayer dos peticiones de un minuto de silencio por Gaza, con la excusa de sus redacciones incompatibles y cuando la función elemental de un presidente consistiría en armonizarlas. También aporreó el paréntesis solidario de una diputada del PSOE, en tanto que permitió que su grupo ultraderechista golpeara los pupitres sin llamarles al orden. Como líder de la formación, se felicitaba y participaba de la iniciativa.

No nos engañemos, a Le Senne le hubiera encantado golpear con saña la presidencia durante el recuerdo de Gaza. No se contuvo para evitar el escándalo, sino para ahorrarse un nuevo litigio. Ardía en ganas de sumarse a los percusionistas callejeros de Vox, desgarrando de paso fotografías de gazatíes.

Le Senne no fue el único tramposo de la jornada de homenaje. El PP se agarró a la disquisición lingüística, para evitar el apoyo de sus madres que presumen de hijos en las redes sociales a las mujeres gazatíes que podrán recordar, pero no compartir recuerdos con su descendencia muerta. Y el PSOE ahonda en la falsedad armengolista al introducir el término «genocidio» para garantizarse el rechazo de la derecha, y sobre todo la supresión del minuto de silencio.

Sánchez no empleó la palabra «genocidio» en la comparecencia junto al sionista Friedrich Merz, ni en la universidad de Columbia que ha pactado con Trump. Por tanto, el PSOE balear podría haber cambiado al indistinto «masacre» y garantizarse el minuto cancelado. Es curioso en todo caso que Mallorca propicie más noticias sobre Gaza que sobre Mallorca misma. Un sospechoso de hacerle el juego a Israel hablaría de desviar la atención.

No habrá minuto de silencio ni manifiesto de decenas de abogados por el desastre de la vivienda en Mallorca, y lo único que se sabe de los últimos tres años de Lucía Muñoz es su papel como concejal de pago de Cort en Gaza. Conviene quedarse al margen de tanta hipocresía y a solas con los versos de ‘Puig Ferrer’, poemario de un Lluís Maicas intemporal. «Amb discreció/ s’han repartit les quotes/ de sang/ de les víctimes».