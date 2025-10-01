Los jueces de violencia de género estallan: “No podremos abarcar todo lo que se avecina porque es inasumible"

Los jueces de violencia de género han estallado una vez más. Más de 120 magistrados especializados en violencia machista de toda España, entre ellos tres de Palma y uno de Ibiza, han firmado un duro comunicado en el que denuncian las carencias que sufren ante el inminente incremento de competencias que van a tener a partir del próximo viernes 3 de octubre debido a la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia.

“La realidad es que esta vez no podremos abarcar todo lo que se avecina porque es inasumible”, han alertado.

A partir del 3 de octubre “llega la fecha del anunciado y más que previsible colapso”, han advertido, ya que los juzgados de violencia sobre la mujer asumirán también los casos de delitos sexuales fuera de la pareja o expareja, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, matrimonios forzados y mutilación genital femenina.

La mayoría de los jueces de violencia de género del país ya se quejaron el pasado mes marzo, en un comunicado conjunto, de la falta de medios que padecen. “Ante este comunicado se aseguró por el ministro de Justicia que se iban a crear un 50% más de plazas destinadas a las secciones de violencia sobre la mujer y dotar de recursos allá donde fuera necesario”, han recordado.

“Pero la realidad es muy distinta”, han subrayado. Según su versión, no se han creado las plazas prometidas y tampoco han llegado los refuerzos previstos para estas fechas. En Manacor, Palma e Ibiza tienen que empezar tres jueces de refuerzo.

Además, no se han adaptado las sedes para llevar a cabo su labor “en unas mínimas condiciones de dignidad y confort para las mujeres y sus hijos e hijas”, han destacado.

Sin personal de apoyo

Tampoco han aumentado los servicios auxiliares, con más forenses, psicólogos, personal en los órganos judiciales y en las oficinas de atención a las víctimas, así como en el servicio de asistencia jurídica.

“La realidad es que, tal como ha ocurrido con los problemas técnicos de las pulseras de detección de proximidad, los jueces y juezas de violencia sobre la mujer asumiremos hasta donde podamos todas esas carencias para asegurar, en la medida en que el tiempo y las fuerzas nos lo permitan, el buen trato y la protección de las víctimas”, han señalado.