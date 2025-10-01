Premio Empresario del Año
Jaume Bibiloni: «Ser promotor no implica desoír a las familias»
El Empresario del Año reclama medidas frente al "drama social" de la vivienda
Las empresas no serían tales sin las personas que las lideran. Por ello, uno de los momentos más esperados de la velada de anoche fue la entrega del Premio Empresario del Año de Banco Sabadell. Un galardón que recibió el promotor y constructor Jaume Bibiloni, fundador de Jaime Bibiloni S. A. El premio le fue entregado por Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica; y Cándido Zorio, director de Red de Empresas de la Territorial Este de Banco Sabadell.
Bibiloni inició su carrera en los años 70 y fundó su empresa en 1982, con una filosofía centrada en la independencia, el buen servicio y la cercanía con el cliente. A lo largo de más de cuatro décadas ha defendido la importancia de mantener un tamaño empresarial que garantice el control de todo el proceso, evitando el crecimiento desmedido.
Hoy Bibiloni ve un sector cada vez más marcado por la tecnología, la burocracia y unos costes crecientes que impactan directamente en el acceso a la vivienda en Mallorca, un problema que califica de «drama social». Aprovechó su discurso de agradecimiento para reivindicar que «ser promotor no implica desoír a las familias» y pidió una reflexión a los representantes políticos: «La gente trabajadora no puede acceder a su primera vivienda. Govern, Consells y todas las instituciones deben tomar medidas con urgencia, y un paso es la bajada de unos impuestos que no interesa a sus bolsillos».
Con el relevo generacional siempre en marcha, gracias a la incorporación de sus hijos y nieto a la empresa, Bibiloni afronta el futuro con la misma filosofía que lo ha acompañado desde sus inicios.
El premiado tuvo un gesto para «todos aquellos trabajadores que nunca recibirán un premio».
- La masiva asistencia en la primera Fira del Variat en Palma desborda a los restaurantes y genera críticas por no poder comer
- “Devolver algo a los mallorquines”: así quiere un alemán combatir la escasez de vivienda en Mallorca
- Lluvias torrenciales en el Mediterráneo antes de que el temporal alcance Baleares
- La administradora del alquiler ilegal Dog Admiral en Palma se jacta de que es 'distinto alquilar habitaciones en mi casa que un piso turístico
- Comercio y restaurantes lamentan que los baleares son cada vez más pobres
- Marina Barceló es la prueba de que si te mueve el amor y la pasión puedes llegar donde quieras
- Baleares en alerta naranja: Emergencias pide extremar las precauciones ante la llegada del exhuracán Gabrielle
- Emergencias activa el Índice de Gravedad 0 del Plan Meteobal en toda Baleares por lluvias y tormentas