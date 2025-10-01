Jaume Bibiloni: «Ser promotor no implica desoír a las familias»

Las empresas no serían tales sin las personas que las lideran. Por ello, uno de los momentos más esperados de la velada de anoche fue la entrega del Premio Empresario del Año de Banco Sabadell. Un galardón que recibió el promotor y constructor Jaume Bibiloni, fundador de Jaime Bibiloni S. A. El premio le fue entregado por Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica; y Cándido Zorio, director de Red de Empresas de la Territorial Este de Banco Sabadell.

Bibiloni inició su carrera en los años 70 y fundó su empresa en 1982, con una filosofía centrada en la independencia, el buen servicio y la cercanía con el cliente. A lo largo de más de cuatro décadas ha defendido la importancia de mantener un tamaño empresarial que garantice el control de todo el proceso, evitando el crecimiento desmedido.

Hoy Bibiloni ve un sector cada vez más marcado por la tecnología, la burocracia y unos costes crecientes que impactan directamente en el acceso a la vivienda en Mallorca, un problema que califica de «drama social». Aprovechó su discurso de agradecimiento para reivindicar que «ser promotor no implica desoír a las familias» y pidió una reflexión a los representantes políticos: «La gente trabajadora no puede acceder a su primera vivienda. Govern, Consells y todas las instituciones deben tomar medidas con urgencia, y un paso es la bajada de unos impuestos que no interesa a sus bolsillos».

Con el relevo generacional siempre en marcha, gracias a la incorporación de sus hijos y nieto a la empresa, Bibiloni afronta el futuro con la misma filosofía que lo ha acompañado desde sus inicios.

El premiado tuvo un gesto para «todos aquellos trabajadores que nunca recibirán un premio».