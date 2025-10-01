La izquierda, dividida por la gestión de Prohens en las inundaciones de Ibiza

Los partidos de la izquierda se muestran divididos respecto a la gestión del Govern de Marga Prohens con las lluvias torrenciales de Ibiza. Mientras que desde Més per Mallorca destacan la "correcta" respuesta de las diferentes administraciones, el PSOE considera que la alerta "llegó tarde" y que se dieron "instrucciones contradictorias".

Según el portavoz de Més Lluís Apesteguia, la respuesta y coordinación entre las administraciones fue "unitaria y completamente correcta". No obstante, reclama más prevención ante estos fenómenos que "cada vez serán más frecuentes".

"El PP va sistemáticamente en contra de la política con una perspectiva a largo plazo", lamenta el portavoz ecosoberanista, agregando que en Baleares se puede legalizar y construir viviendas en zonas de riesgo de incendio y desprendimiento. En esta línea, solicita "celeridad" al Parlament para que tramite la ley presentada por los grupos de la izquierda para prohibir la legalización y la construcción en zonas de riesgo.

"La alerta llegó tarde"

Por su parte, los socialistas consideran que la alerta "llegó tarde" y solicitan la comparecencia de la consellera de Presidencia, Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Esterellas, y del director general de Emergencias, Pablo Gárriz, para dar explicaciones.

La diputada Mercedes Garrido apunta que se dieron instrucciones "contradictorias", puesto que el Govern pidió no ir a buscar a los niños a los colegios, mientras que el Ayuntamiento de Ibiza solicitó que se recogiera a los niños de las escoletas. "Se generó una situación de caos innecesaria", afirma la socialista. Según la diputada, se han generado "muchas dudas" por parte de la ciudadanía de Ibiza en la gestión de la crisis meteorológica, incidiendo en que la competencia exclusiva de estas emergencias es del Govern.

"Mientras llovía como no lo había hecho nunca en 50 años en Ibiza, el presidente insular decidió desplazarse a Mallorca para hacer de diputado del Parlament, en lugar de quedarse en el Consell de Ibiza", censura Garrido.

También se ha pronunciado sobre la cuestión el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, quien pone en valor la "buena colaboración" entre instituciones y la "rápida respuesta" de la presidenta del Govern, Marga Prohens.