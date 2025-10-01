Ibiza pedirá al Estado la declaración de zona catastrófica

El alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, ha anunciado que el Ayuntamiento solicitará al Estado la declaración de zona catastrófica por los daños materiales ocasionados por el temporal 'Gabrielle'.

El municipio ha sido el más perjudicado por las lluvias de este martes puesto que se registraron 254 litros por metro cuadrado (l/m2), más de la mitad de lo que suele llover en un año.