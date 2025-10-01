Ibiza busca recuperar la normalidad achicando agua y barro de comercios, calles y carreteras

La isla de Ibiza, y principalmente su capital, con la que se cebaron las lluvias torrenciales del martes, han amanecido este miércoles intentando recuperar la normalidad con trabajos de limpieza para quitar barro y achicar agua en comercios, calles, carreteras y viviendas.

Los 150 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplazados desde Valencia, que desembarcaron este martes por la tarde en el puerto de Ibiza, han trabajado durante toda la noche junto a los servicios de emergencia de la isla y los efectivos desplazados desde Mallorca, para restablecer primero las conexiones de carreteras y avenidas afectadas, y continuar luego con aparcamientos anegados o urbanizaciones afectadas por el agua.

Uno de los vehículos de la UME desplazados a Ibiza. / CAIB

Algunas de las principales vías como la carretera al aeropuerto, el túnel del Puig d'en Valls o el acceso a la ciudad de Ibiza por la avenida de Santa Eulària seguían cortadas por la mañana en algunos de sus tramos. El Consell de Ibiza ha pedido en redes sociales a la población evitar la autovía al aeropuerto.

Las históricas lluvias torrenciales que cayeron desde la noche del martes, que llegaron a situación de alerta roja por riesgo extremo de la Aemet y motivaron el envío, por primera vez en Baleares, de un aviso a la población por el sistema EsAlert, han provocado también la suspensión este miércoles de las clases en todo el municipio de Ibiza, y el cierre de los institutos Marc Ferrer de Formentera y Sant Jordi de Sant Josep.

179 incidentes

Los incidentes registrados se han cifrado en 179, según el último balance de la Dirección General de Emergencias. Se contabilizaron también tres heridos leves, dos por caídas y uno por el desprendimiento de parte de un acantilado sobre un hotel de la ciudad de Ibiza.

La mayoría de los avisos a los servicios de emergencia han estado relacionados con inundaciones de bajos y vía pública, desprendimientos de elementos urbanos, caída de árboles y muros, acumulación de agua en la calzada o riesgo de desbordamiento de torrentes.

Marga Prohen, durante u na de las reuniones de coordinación del operativo / CAIB

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, y varios consellers se han desplazado a Ibiza para participar en la coordinación del operativo y para visitar las zonas afectadas, así como acudir a los centros educativos e infraestructuras como las sanitarias que se han visto afectadas por el agua.