Iberostar consolida resultados positivos con un crecimiento del 10 % en ventas este 2025

Iberostar Hotels & Resorts cierra los primeros nueve meses del año con un balance positivo a nivel global, crecen sus ventas un 10 % respecto al ejercicio anterior. Además, la compañía ha registrado un incremento del ADR (ingreso promedio por habitación ocupada) del 8 % para estancias de enero a septiembre, informa este miércoles la hotelera. La cadena de la familia Fluxá cuenta con una inversión de unos 210 millones de euros para nuevos proyectos y reposicionar sus hoteles.

La venta directa continúa creciendo a doble dígito, asegura la compañía en una nota de prensa. El desempeño de los hoteles de Europa y norte de África se mantiene estable por la demanda de los mercados emisores tradicionales, como Alemania y España, el incremento de un 20 % del turismo británico y la evolución favorable en Europa central (especialmente, Suiza, Bélgica y Holanda) y EE UU, todos con crecimientos a doble dígito.

En la división de América Iberostar destaca el buen comportamiento de México, Repúblia Dominicana y Brasil, donde la fuerte demanda del mercado latinoamericano ha crecido por encima del 15 %. Los mercados emisores de Argentina y Canadá han registrado un incremento de ventas superior al 30 % y al 11%, respectivamente, mientras que el mercado de EE UU mantiene una tendencia estable con un crecimiento de un 5%.

Sobre la debacle que atraviesa la hotelera con sus hoteles en Cuba, igual que le sucede a Meliá –son las dos principales compañías presentes en el país–, con la falta de suministro eléctrico o de suministros y una demanda que no se ha recuperado desde la crisis de la pandemia nada dice la cadena de la familia Fluxá. Iberostar, que está presente en el país desde 1993, con una veintena de establecimientos, ha puesto en marcha su propia importadora para hacer frente al a la crisis. La cadena solo menciona la apertura del Iberostar Selection La Habana.

Phil Mc Aveety, consejero delegado de Iberostar destaca que “los resultados reafirman la trayectoria de crecimiento sostenido registrada en los últimos años y son muestra del sólido posicionamiento de nuestra compañía a nivel global”. Mc Aveety subraya de su estrategia de expansión que va acompañada de inversiones para mejorar la planta hotelera.

Entre sus planes para crecer en los países donde ya está presente y nuevos destinos frente al mar cuenta este año con una inversión cercana a los 210 millones de euros, tanto para nuevos proyectos como reposicionamiento de sus activos.

La compañía que cuenta con una plantilla de 35.000 empleados en todo el mundo sigue apostado por el talento reforzando la formación. Suma unos 400 aprendices formados en FP Dual en 2024 en España, México, Jamaica y Brasil.

Nuevos destinos

Iberostar ha incorporado este año a su portafolio cinco hoteles en destinos internacionales: Joia Aruba by Iberostar (Aruba), Iberostar Waves Berkeley Shore (Miami), Iberostar Waves Miami Beach (Miami) e Iberostar Selection Es Trenc (Mallorca) y afronta el último trimestre del año con nuevos establecimientos.

Además, refuerza su presencia en México, a partir de noviembre, el hotel de cinco estrellas Iberostar Selection Riviera Cancún, ubicado en el estado de Quintana Roo, se añade a su cartera bajo el segmento Selection. Se convertirá en el décimo segundo hotel de la cadena en el país, con más de 440 habitaciones.

Iberostar ha formalizado además un acuerdo de compra del que será su primer hotel en Zanzíbar. Con más de 360 habitaciones y ubicado frente a Muyuni Beach, en la costa este de la isla, este nuevo hotel de cinco estrellas se incorporará a la cartera de la compañía a finales de 2026. Se convertirá en el primer establecimiento operado por Iberostar en la región de África oriental y constituye un hito en la trayectoria internacional de la compañía, destaca la hotelera.

Por otro lado, este 2025 la compañía destaca de sus proyectos la renovación de Iberostar Selection Fuerteventura Palace, en Fuerteventura, la reapertura del Iberostar Waves Gaviotas Park, también en Fuerteventura, el complejo Iberostar Selection Albufera, en Mallorca o el Iberostar Selection Creta Marine (Grecia), entre otros.