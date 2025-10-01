La historia del turismo, en el Archivo Planas

Un motivo más para ser suscriptor de Diario de Mallorca.

Además de ofrecer acceso a todas las publicaciones del periódico en sus distintos formatos, la suscripción conlleva una serie de ventajas en múltiples establecimientos, gracias a la Tarjeta Círculo 10.

A partir de este momento, también podrán beneficiarse de un precio especial en los Architours VIP de Casa Planas. Se trata de una experiencia única en el mayor archivo europeo dedicado a la historia de los inicios del turismo. Así pues, estos recorridos culturales son un viaje en el tiempo y la historia reciente de las Islas Baleares.

Mientras que la tarifa habitual de la entrada es de 15 euros, los suscriptores podrán conocer el archivo por solo 10 euros.

Las próximas aperturas están programadas para el 17 de octubre, el 21 de noviembre y el 19 de diciembre, siempre a las 18 horas, y la duración de la visita es de unos 45 minutos.

Puedes consultar próximas visitas en casaplanas.org y reserva en info@casaplanas.org.

Tres millones de imágenes

Situado en la antigua fábrica de revelado fotográfico, reconvertida en centro de creación para artistas, el archivo recoge tres millones de imágenes que muestran la relación entre la fotografía y la historia del turismo.

El Archivo Planas contiene los documentos de la empresa fotográfica Casa Planas: fotografías que viajaron por todo el mundo promocionando los inicios de España como destino turístico; reportajes sobre los primeros hoteles; paisajes y su transformación; y eventos culturales de los años 50, 60 y 70.

La empresa llegó a contar con 14 establecimientos y supuso el inicio de una nueva industria de la imagen. Por otra parte, la pasión del empresario Josep Planas i Montanyà por la imagen puede observarse a través de su extensa colección de cámaras y material fotográfico de gran valor histórico.

Descubre más ventajas de la Tarjeta Círculo 10