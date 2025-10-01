El GOB critica que no se reduzca la velocidad de navegación para no colisionar con ballenas

El grupo ecologista GOB ha criticado este miércoles que no se hayan adoptado medidas de reducción de la velocidad de navegación en el mediterráneo noroccidental "a pesar de las recomendaciones internacionales para evitar colisiones con ballenas".

El exceso de velocidad de los barcos es la mayor amenaza para las ballenas en el Mediterráneo noroccidental, donde se ubica el Corredor de Migración de Cetáceos y los datos de tráfico marítimo en 2023 y 2024 "evidencian la necesidad de establecer límites de velocidad obligatorios" para proteger a las especies en peligro de extinción, señala la entidad verde en un comunicado.

Más del 80 % de la distancia recorrida por las seis principales categorías de barcos mercantes en la zona en 2023 y 2024 se realizó a más de 10 nudos, velocidad "con riesgo letal para las ballenas en caso de colisión".

Los ferrys, con un total de más de 11 millones de kilómetros navegados en 2024, recorrieron el 90,4 % de esta distancia a velocidades superiores a 10 nudos, un 72,4% a más de 15 nudos y casi un 30 % a más de 20 nudos.

El GOB recuerda que las colisiones con barcos son la principal causa de muerte inducida por el ser humano para las grandes ballenas del noroeste del Mediterráneo, entre las que destacan el rorcual común y el cachalote, ambas clasificadas 'en peligro de extinción' por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Con el fin de hacer frente a este grave problema y reducir el riesgo de colisiones letales, la Organización Marítima Internacional (OMI) aprobó en 2023 la designación de esta área como Zona Marina Especialmente Sensible (ZMES), estableciendo una medida de carácter voluntario de reducir la velocidad de los barcos a 10-13 nudos.

Los datos científicos disponibles indican que la probabilidad de que una colisión tenga un efecto letal en una ballena es muy reducida cuando la velocidad del barco no es superior a 10 nudos.

En la ZMES del noroeste del Mediterráneo se ubica el Corredor de Migración de Cetáceos. Este espacio de alto valor ecológico fue designado por España en 2018 como Área Marina Protegida (AMP) y como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) por el Convenio de Barcelona de Naciones Unidas en 2019.

Pese a la declaración de esta ZMES, las navieras no están incorporando las recomendaciones de la OMI de reducir la velocidad en esta área, denuncia el GOB.

La entidad añade que la reducción de velocidad de los barcos tiene otros efectos positivos en el medio ambiente porque además de reducir el riesgo de colisiones letales con ballenas y el ruido submarino, permite disminuir las emisiones de CO₂ y otros contaminantes atmosféricos.

El GOB reclama al Gobierno un plan de gestión que regule eficazmente las actividades humanas que amenazan al Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo, para salvaguardar hábitats críticos para especies amenazadas como el rorcual común y el cachalote.

Aunque el proceso ya está en marcha y la publicación del plan está prevista para junio de 2026, llega con varios años de retraso, advierte y reclama un límite general de velocidad obligatorio de 10 nudos para todas las embarcaciones en ese ámbito.