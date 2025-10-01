Gabriel Escarrer, galardonado por la Asociación Española del Lujo

Gabriel Escarrer, presidente de Meliá Hotels International, ha sido distinguido con el Premio Diamante a la Excelencia en Expansión Internacional en el marco de la primera edición de los International Luxury Awards – Diamonds of Excellence, organizados por la Asociación Española del Lujo – Luxury Spain.

La gala, celebrada en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, premió a 25 líderes de sectores tan diversos como la cultura, la moda, la tecnología, la sostenibilidad, el arte y la hospitalidad, informa la hotelera en una nota de prensa. La ceremonia de estos galardornes, en su primera entrega, estuvo presidida por la princesa Béatrice d’Orléans.

Escarrer fue reconocido por “su papel transformador en el posicionamiento de la hospitalidad española en el ámbito internacional”, se detalla. La Asociación Española del Lujo destaca así el papel del hotelero mallorquín por haber consolidado la presencia de Meliá en más de 40 países, elevando la marca a los más altos estándares en innovación, sostenibilidad y experiencia del cliente, remarca la compañía.

“Este reconocimiento es un reflejo del trabajo incansable de todo el equipo de Meliá y de nuestra vocación por llevar el alma de la hospitalidad mediterránea a cada rincón del mundo,” afirmó Escarrer tras recibir el galardón. “La excelencia no es un destino, sino una actitud constante que nos impulsa a innovar, a cuidar de las personas y a dejar una huella positiva allá donde estamos presentes”, añadió.

Así la Asociación Española del Lujo reafirma el papel de Gabriel Escarrer como uno de los líderes más influyentes del sector turístico internacional y destaca la contribución de Meliá al prestigio global de la marca España.

Fundada en 2010, la Asociación Española del Lujo – Luxury Spain es la organización oficial sin ánimo de lucro que representa al sector de alta gama en España. Con más de 150 miembros en moda, belleza, estilo de vida, gastronomía y hospitalidad, la organización promueve la internacionalización de la excelencia española, apoya a sus miembros en la escena global y fomenta colaboraciones entre instituciones y marcas.