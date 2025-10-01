La Flotilla rumbo a Gaza con tres mallorquinas a bordo afronta sus últimas horas de travesía tras las primeras advertencias de Israel

Lucía Muñoz, Alejandra Martínez, y Reyes Rigo, tres mallorquinas partícipes en la Flotilla que se dirige a Gaza con ayuda humanitaria, afrontan las que probablemente sean sus últimas horas de travesía. Las cerca de 50 embarcaciones que conforman la expedición navegan a 200 kilómetros de las costas de la Franja por la denominada zona de exclusión, también conocida como 'zona de riesgo', un espacio marino situado en el interior o más allá del mar territorial de Israel en el que el Estado puede restringir o prohibir el acceso a buques no autorizados. Según han informado Muñoz y Rigo, la madrugada de este miércoles, ya en 'zona de riesgo', se ha producido el primer encuentro con embarcaciones de la Marina israelí. La calma tensa que ayer se respiraba entre los integrantes del convoy humanitario ante la posibilidad real de un secuestro se ha prologado finalmente hasta el amanecer, en una noche marcada por los encuentros de los buques insignia 'Alma' y 'Sirius' con integrantes de la flota de Netanyahu.

“A las 3:30 de la mañana empezamos a ver embarcaciones pequeñas que rodeaban en primer lugar al barco líder y después a una de las embarcaciones grandes. Se activaron los protocolos, pero finalmente se retiraron y hemos podido continuar con nuestra misión”, detallaba Muñoz a primera hora de esta mañana. Rigo relata como, sobre las 5:00 horas, mientras cumplía con su turno de guardia, los buques insignia de la Flotilla lanzaban el mayday: "Después del primer avistamiento bajaron el nivel de riesgo y dijeron que podíamos descansar. Más tarde ha sido cuando el 'Alma' y el 'Sirius' han avistado embarcaciones de la Marina dando vueltas alrededor de ellos". Según los datos recogidos por la mallorquina, avistaron un submarino y un gran número de lanchas en las cercanías de la Flotilla. "Ha sido una táctica para intimidar y disuadir", resume.

Desde Podemos, formación a la que pertenecen Martínez y Muñoz, han denunciado que durante ese primer ataque intimidatorio, el capitán del 'Alma' tuvo que realizar una fuerte maniobra evasiva para evitar una colisión frontal. En ese momento, los sistemas de comunicación de la embarcación, incluido el radar, habían sido inhabilitados de forma remota por la flota israelí. Según el relato de algunos de los testigos, la tripulación consiguió reaccionar con rapidez y pudo continuar la navegación con normalidad. Tras esto, la Marina se dirigió al barco 'Sirius', repitiendo las mismas maniobras durante más tiempo, hasta retirarse. En este último se encuentra buena parte de los 50 españoles miembros de la expedición, incluida la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

Último aviso desde España e Italia

El Gobierno español, que esta mañana se dirigía a Netanyahu para informar de que la Flotilla "no representa ninguna amenaza para Israel”, les ha pedido "encarecidamente" este miércoles que no se adentren en la zona de exclusión ante el peligro de un ataque de israelí. El Ejecutivo de Pedro Sánchez les ha advertido, además, de que el buque militar "no podrá entrar en la zona establecida por el Ejército israelí ya que hacerlo pondría en riesgo la integridad física de su tripulación y de la propia flotilla".

El Ministerio de Asuntos Exteriores italiano ha informado que la fragata naval italiana Alpino que sigue a la Global Sumud Flotilla emitirá una última llamada por radio ofreciendo a las participantes la "oportunidad" de abandonar la navegación y regresar a la costa antes de llegar a la "zona crítica". La fragata de la Marina italiana se ha ofrecido a recibir a cualquier persona que desee embarcar porque no quiera continuar antes de que se llegue a esas 120 millas de las costa.

En este sentido, desde Podemos han denunciado también la posición del Ejecutivo español tras el envío del buque militar 'Furor'. “De momento no sabemos a qué distancia está. Lo que sí sabemos es el mensaje que ha trasladado: que no va a traspasar el bloqueo naval impuesto por Israel. Ese bloqueo fue declarado ilegal el año pasado por la Corte Internacional de Justicia”, explicaba Muñoz.

Para la portavoz balear de la formación morada, aceptar esa restricción “es asumir como normal una amenaza de asalto y de secuestro a una acción pacífica y humanitaria, y significa avalar la impunidad de Israel y silenciar la denuncia del genocidio”. Muñoz añadía que, en lugar de ofrecer protección a la flotilla, el Gobierno “ha pedido que abandonemos la misión y está renunciando a ofrecernos la protección necesaria para llegar a Gaza. Con su acción y su omisión, se convierte en cómplice de lo que pueda suceder”.

En la misma línea, la organización de la Global Sumud Flotilla ha criticado la postura del Ejecutivo español, tras el comunicado emitido por Moncloa. “Mientras la Armada israelí anuncia que impondrá una zona de exclusión de 120 millas náuticas -una ocupación de facto del Mediterráneo oriental-, el gobierno español se limita a pedir a la tripulación que abandone su misión y renuncia a ofrecerles la protección necesaria”, señalan en su réplica.

La organización denuncia que esta posición “avala la impunidad de Israel y silencia la denuncia del genocidio” y acusa al Ejecutivo de Sánchez de “alinearse una vez más con el Estado de Israel en lugar de defender el derecho internacional y la vida de quienes intentan romper un bloqueo ilegal”.