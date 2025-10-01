Crece la polémica por el proceso unificado de Policía Local en Baleares: el tribunal resuelve repetir la prueba y los opositores denuncian un “examen híbrido”

El proceso unificado de oposiciones para Policía Local en Baleares se ha visto sacudido por una nueva polémica tras la decisión del tribunal calificador de repetir únicamente la parte de memoria visual del examen psicotécnico celebrado el pasado 28 de junio, una medida inédita en España que los aspirantes consideran contraria a las bases de la convocatoria. Los oposotores llevan meses denunciando públicamente su malestar por varios incidentes ocurridos durante el desarrollo de las pruebas y ahora, tras conocer la resolución del tribunal, han vuelto a pronunciarse.

Según la resolución, el resto de dimensiones de la prueba se mantienen válidas, de modo que el próximo 18 de octubre se celebrará lo que los afectados califican de “examen híbrido”: cinco partes pertenecientes a la convocatoria original y una repetida meses después. “Nunca antes se había repetido solo una parte de un psicotécnico; siempre se ha optado por repetir la prueba completa o solo para el grupo afectado”, recuerdan los opositores, que advierten del “flanco judicial evidente” que abre esta decisión.

Alegaciones desestimadas y denuncias de arbitrariedad

El tribunal ha rechazado más de 200 alegaciones, entre ellas la presentada por los aspirantes del Aula 23, donde se entregaron hojas de respuesta distintas a las del resto de aulas, un hecho que fue documentado con fotografías y publicado en Diario de Mallorca. Pese a las pruebas, la incidencia fue considerada “menor” y se descartó un peritaje técnico solicitado, lo que, a juicio de los opositores, “refuerza la idea de arbitrariedad y falta de transparencia”.

Los afectados denuncian también una contradicción en el acta oficial: el tribunal rechazó la incidencia de las hojas distintas porque no se presentaron quejas en el momento, pero sí admitió como irregularidad el retraso en la prueba de memoria, aun sin reclamaciones inmediatas. “Este doble criterio evidencia una actuación parcial”, sostienen los opositores, que añaden que en el caso de las hojas distintas fueron engañados por el personal de examen, al asegurarles que se trataba de “un simple fallo de impresión”.

Ventajas y nuevas desigualdades

La decisión, apoyada en un informe de la Universitat de les Illes Balears (UIB) que solo evaluó la dimensión de memoria visual, genera, según los aspirantes, nuevas desigualdades. Argumentan que los opositores que ya habían resultado aptos en junio deben repetir con riesgo de perder su plaza, mientras que los no aptos disponen ahora de una segunda oportunidad y meses adicionales de preparación. Además, se repite también la prueba en Menorca e Ibiza, donde no se registraron incidencias.

“El tribunal justifica no repetir solo en el Aula 23 porque daría ‘ventaja práctica’, pero en realidad la ventaja la obtiene todo el que suspendió y ahora tendrá otra oportunidad”, denuncian los afectados.

A la izquierda, la hoja entregada en el Aula 23; a la derecha, los folios que recibieron el resto de aulas. / DM

Silencio administrativo y riesgo judicial

A la polémica se suma el "silencio" de la conselleria de Función Pública, que, según los opositores, no ha respondido desde julio a los recursos de nulidad presentados. “Llevamos meses esperando una respuesta y seguimos en un limbo insoportable; exigimos que la Conselleria actúe de inmediato y deje de mirar hacia otro lado”, reclaman.

El riesgo no es solo político y judicial, advierten: 170 de las 190 plazas corresponden al Ayuntamiento de Palma, lo que podría desembocar en un colapso en los tribunales si se anula el proceso. Además, la administración se expone a indemnizaciones a opositores perjudicados o incluso al reconocimiento directo de plazas.

Entre sus principales demandas figuran la realización de un peritaje independiente de las hojas de respuesta distintas, la fijación de una nota de corte de 5 y, de forma subsidiaria, que se corrijan todas las incidencias del Aula 23 y no solo las relativas a memoria.