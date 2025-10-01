Convocan concentraciones en Mallorca tras la interceptación de los barcos de la Flotilla a Gaza

Israel ha empezado este miércoles por la noche el abordaje de los barcos de la Flotilla a Gaza, en los que viajan tres mallorquinas.

Tras hacerse efectiva la interceptación, las entidades Marxes per Palestina Mallorca y Moviment Global a Gaza Mallorca han convocado movilizaciones en todos los municipios de la isla para mostrar el apoyo a la Flotilla y a Gaza.

Las concentraciones han sido convocadas este jueves, 2 de octubre, a las 19 horas frente a todos los ayuntamientos de Mallorca.