Convocan concentraciones en Mallorca tras la interceptación de los barcos de la Flotilla a Gaza
Palma
Israel ha empezado este miércoles por la noche el abordaje de los barcos de la Flotilla a Gaza, en los que viajan tres mallorquinas.
Tras hacerse efectiva la interceptación, las entidades Marxes per Palestina Mallorca y Moviment Global a Gaza Mallorca han convocado movilizaciones en todos los municipios de la isla para mostrar el apoyo a la Flotilla y a Gaza.
Las concentraciones han sido convocadas este jueves, 2 de octubre, a las 19 horas frente a todos los ayuntamientos de Mallorca.
