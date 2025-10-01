El Consell de Mallorca desestima el proyecto de legalización de Finca Serena, hotel de Pau Guardans

El Consel de Mallorcaca desestimó en julio el proyecto de legalización del hotel Finca Serena, en Montuïri, establecimiento de cinco estrellas de la hotelera de Pau Guardans expedientado por la Agencia de Defensa del Territorio (ADT) por infracciones urbanísticas que incluyen el spa del establecimiento de la cadena del empresario catalán y nuevas habitaciones. Precisamente, esa instalación acaba de ser reconocida por segundo año consecutivo como el mejor spa en un resort español según informó la semana pasada la propia compañía, Único Hotels.

Las irregularidades en suelo rústico protegido incluyen, entre otras, siete unidades nuevas de alojamiento en el selecto hotel de cinco estrellas, por lo que la ADT, organismo autónomo del Consell adscrito al departamento de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, abrió un expediente urbanístico a la propiedad en 2024. Una vez que la ADT ha informado desfavorablemente sobre el plan de legalización presentado por la propiedad esta ha presentado un proyecto de subsanación de las deficiencias detectadas, que fue remitido por el Ayuntamiento de Montuïri el pasado agosto.

Así pues, el expediente urbanístico queda en suspenso. Sin embargo, el proceso sancionador sigue adelante, es decir, el uso del exclusivo spa continúa siendo ilegal. Igual que el resto de irregularidades, entre ellas siete unidades nuevas de alojamiento en el hotel de 25 habitaciones repartidas en varias edificaciones de piedra dentro de la propiedad de más de 40 hectáreas de finca con palmeras, olivos, cipreses, lavandas, limoneros, pinos y 10 hectáreas de uva autóctona.

Fuentes conocedoras apuntan que Único Hotels tiene complicado la regularización de las obras ilegales

La Agencia de Defensa del Territorio puede seguir con la tramitación de las multas coercitivas y, en caso de incumplimiento, el caso podría acabar en la Fiscalía. Fuentes conocedoras apuntan que Único Hotels tiene complicada la regularización de las obras ilegales a tenor de la diversidad de deficiencias detectadas por la ADT en su informe de desestimación del proyecto de legalización, por lo que no se descarta que termine en demolición.

Finca Serena fue el primer hotel de la cadena de Pau Guardans i Cambò fuera de Madrid y Barcelona. Se inauguró en 2019. Antes de convertirse en un cinco estrellas tras su reforma bajo Único funcionó como el agroturismo Puig Moltó.

Entre sus atributos destaca su spa con piscina interior con chimenea que ha sido reconocido en los World Spa Awards por segundo año consecutivo como el mejor en un resort español. Tiene 250 metros de instalaciones con vistas panorámicas al Pla mallorquín. El hotel también ha sido distinguido con una llave Michelin que lo certifica como una de las estancias más especiales de la isla y de España.

De antigua vaquería a 'spa' de lujo

Dentro de la parcela que ocupa el cinco estrellas de Montuïri se detectó la reconversión de una vaquería de 400 metros cuadrados en el spa. Además, se construyeron, sin licencia, siete nuevas unidades de alojamiento cambiando de uso edificaciones previas en la antigua possesió destinadas a fines agrícolas o ganaderos. Otras obras ilegales incluyen una nueva piscina, la apertura de nuevos caminos que ocupan alrededor de 10.500 metros cuadrados de la finca, nuevas pavimentaciones y otras construcciones.

La ADT comunicó a Turismo del Consell las irregularidades detectadas en Finca Serena y los inspectores visitaron el hotel, sin que haya trascendido nada sobre el expediente en este departamento.

Una vista del 'spa' ilegal de Finca Serena, premiado como el el mejor en un resort de España. / Único

Desde la cadena del empresario Pau Guardans se declaró hace unos meses a este diario que estaban al tanto de las obras ilegales desde finales de 2024. Alegaron que cuando se compró la propiedad, en 2018, "no se tenía conocimiento" de las infracciones urbanísticas, apuntando a que las irregularidades llevaban "años" en alusión a la época en que se explotaba como el agroturismo Puig Moltó.

La hotelera se mostró comprometida con "cumplir la legislación vigente", dado su apuesta por el "desarrollo turístico respetuoso y sostenible". Además de Finca Serena cuenta con The Lodge en Mallorca y otros cuatro hoteles singulares, dos en Madrid (Único y The Principal), Mas de Torrent, en la Costa Brava, y Finca Bobadilla, entre Málaga y Granada, su última adquisición.

En paz con los vecinos

Por otro lado, Finca Serena ha alcanzado la paz con los vecinos de la zona, después de que el Ayuntamiento de Montuïri llegó a abrir un expediente por ruidos y fiestas por quejas recurrentes de los moradores de las casas aledañas ante celebraciones en el exterior que en verano se alargaban hasta altas horas de la madrugada.

Este verano ya no ha habido protestas vecinales, señala la alcaldesa, Paula Amengual, por lo que aquel expediente quedó paralizado.