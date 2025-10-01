Las consecuencias del brote de salmonelosis en un sushi de Palma: hospitalizaciones de varios días, bajas laborales y perjuicios económicos

El restaurante Dragon Sushi, ubicado en la calle Marbella de Palma y perteneciente a la mercantil Modern Sushi S.L., ha sido denunciado ante el Juzgado de Instrucción por un nuevo brote de salmonelosis que afectó a 43 personas, de las que 12 tuvieron que ser ingresadas con sintomatología de dolor abdominal, fiebre, náuseas, vómitos y diarrea. La denuncia, presentada por el abogado Pedro Garrido Inarejos en representación de seis de los afectados, acusa a la empresa y a su administrador de un presunto delito contra la salud pública y, en su caso, de lesiones imprudentes.

Los denunciantes, todos ellos con informes médicos que certifican la infección por salmonella tras haber consumido en el local entre los días 4 y 8 de agosto, presentan síntomas que van desde fiebres altas, vómitos y diarreas agudas hasta hospitalizaciones de varios días, bajas laborales y perjuicios económicos.

El documento judicial detalla caso por caso. Una de las afectadas, ingresada en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas y posteriormente en Son Espases, permaneció hospitalizada cinco días; otra, enfermera de profesión, denuncia pérdidas salariales y gastos adicionales por su estancia hospitalaria. En otro de los casos, la afectada sufrió una reducción de más de 400 euros en su nómina debido a la baja médica derivada de la infección.

Antecedentes

La denuncia recuerda además que no es el primer antecedente: el propietario del Dragon Sushi de la calle Blanquerna ya fue condenado en 2024 por un delito contra la salud pública tras un brote de salmonela que afectó a decenas de personas.

En este nuevo procedimiento, se solicita la citación del administrador de Modern Sushi S.L. como investigado, la intervención de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la realización de una pericial forense sobre los seis afectados para evaluar las secuelas.

La franquicia Dragon Sushi cuenta con cinco restaurantes en Palma y Palmanova. Tras conocerse la denuncia, los clientes afectados piden que se extreme la vigilancia sanitaria sobre este grupo de establecimientos y que se esclarezca si existen responsabilidades penales y civiles por los daños sufridos.

De confirmarse, el caso volvería a situar bajo los focos la seguridad alimentaria en los restaurantes de la isla, un tema sensible después de varios episodios recientes que han generado alarma entre la ciudadanía.