Condenada una parturienta por agredir con las correas a una matrona en el hospital de Manacor

Un juzgado de lo penal de Palma condenó ayer a una mujer a seis meses de cárcel por agredir a una matrona con las correas cuando se puso de parto en el hospital de Manacor a finales de 2024. La parturienta, de nacionalidad española, se hallaba muy alterada por los fuertes dolores que tenía. Cuando la comadrona le iba a poner las correas en una sala de monitores, la paciente las cogió y golpeó a la sanitaria en el rostro con ellas.

La acusada, que en un principio se enfrenaba a una petición de condena de la fiscalía de dos años y medio de prisión, reconoció los hechos ayer al mediodía ante la sala.

La mujer se declaró responsable de un delito de atentado a funcionario sanitario en concurso con un delito leve de lesiones. Tras admitir los cargos, aceptó una condena de seis meses de prisión y una multa de un mes con una cuota diaria de tres euros.

La matrona perjudicada retiró la denuncia con anterioridad y renunció a la indemnización que le hubiera tocado percibir. Así pues, la agresora no tendrá que pagar ningún tipo de responsabilidad civil.

El ministerio público, que ayer rebajó sustancialmente su solicitud de pena, y la abogada defensora Maria Antònia Orell alcanzaron un acuerdo en la sede judicial de Vía Alemania. Después de que la encausada se mostrara conforme con los hechos, la magistrada dictó sentencia ‘in voce’ contra ella y le impuso medio año de cárcel y una pequeña multa de 90 euros.

La jueza acordó la suspensión de la pena de prisión por un periodo de dos años en los que la mujer no podrá volver a delinquir. La magistrada tuvo en cuenta que carece de antecedentes penales para acceder al beneficio de la suspensión de la condena.

La sentencia fue declarada firme ayer mismo al anunciar las partes del procedimiento que no van a recurrir el fallo.

Noviembre de 2024

Los hechos tuvieron lugar hace un año, el pasado 10 de noviembre de 2024, aproximadamente a las diez y cuarto de la mañana. La paciente, embarazada de 34 más tres semanas, acudió al hospital de Manacor, donde fue asistida por una comadrona.

La parturienta se encontraba muy nerviosa al sufrir fuertes dolores. La profesional la exploró y determinó que aún no se iba producir el alumbramiento.

La mujer fue enviada al baño para poder obtener una muestra de orina para su posterior análisis, si bien de nuevo se alteró. Estas circunstancias desembocaron en un enfrentamiento con el personal sanitario.

Luego, la comadrona y la paciente se dirigieron a una sala de monitores con la intención de monitorizar al bebé para comprobar sus latidos y las contracciones de la madre. La acusada se negó a seguir sus indicaciones. Cuando la mujer se iba sentar y la sanitaria le iba a colocar las correas para continuar con el examen, la sospechosa agarró los cables elásticos y con ellos agredió en la cara a la matrona.

Debido a este ataque, la profesional tuvo un eritema facial en una mejilla. Precisó una asistencia facultativa y sufrió tres días de perjuicio básico. La perjudicada interpuso una denuncia ante la Policía Nacional relatando lo ocurrido. Un juzgado inició una investigación por un presunto delito de atentado a funcionario sanitario. La víctima finalmente retiró su denuncia y renunció a la responsabilidad civil que le pudiera corresponder.