Caos por el calor en un vuelo de Mallorca: la tripulación expulsa a los pasajeros y el avión despega vacío hacia Kassel

Lo que debía ser un vuelo rutinario de Mallorca a Kassel acabó convirtiéndose en un auténtico caos. Pasajeros afectados relataron a Mallorca Zeitung, del mismo grupo editor que Diario de Mallorca, que a bordo hacía un calor insoportable, no recibieron información clara y, para sorpresa de todos, el avión terminó despegando sin ellos.

Entre los afectados se encuentran Maureen D. e Ina M., lectoras de la Mallorca Zeitung, que narraron por separado experiencias muy similares. Ambas habían reservado su regreso a Alemania a través de agencias de viajes y embarcaron el domingo por la tarde (21 de septiembre) en el avión, que debía despegar a las 15:30 horas.

Un calor insoportable

En lugar de despegar, los pasajeros tuvieron que permanecer unos 90 minutos dentro del avión. Según explican, el sistema de aire acondicionado no funcionaba y la temperatura se volvió insoportable.

“Fue una pesadilla”, recuerda Maureen D. “Nos habríamos desmayado si no hubiéramos decidido salir”. Los pasajeros, cada vez más molestos, protestaron ante la tripulación, que finalmente les pidió abandonar la aeronave.

“Nos devolvieron las maletas, pero nadie nos dio explicaciones”, asegura Ina M. Ya de vuelta en la terminal, la confusión era total: no hubo ningún anuncio claro, según relatan las viajeras.

El avión se marchó vacío

Lo que más indignación causó fue lo que sucedió después: el avión despegó rumbo a Kassel… sin pasajeros. Según contaron las agencias de viajes, la aerolínea informó de que los viajeros habían abandonado la aeronave por voluntad propia. “Eso es falso”, recalcan las afectadas. “No teníamos otra opción”.

Finalmente fueron las agencias de viajes quienes gestionaron los vuelos de sustitución. Maureen D. consiguió plaza esa misma noche en un vuelo a Erfurt y, desde allí, su agencia le organizó un taxi hasta Kassel. Ina M., en cambio, fue reubicada en un vuelo a Colonia y no pudo regresar hasta 24 horas después de la hora prevista inicialmente.

Mallorca Zeitung contactó con Alba Star para pedir explicaciones, pero la compañía no respondió a la solicitud.