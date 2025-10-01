El barco de la Flotilla en el que navega la mallorquina Lucía Muñoz activa el protocolo por interceptación: "Hemos detectado embarcaciones del despliegue israelí"

Israel se prepara para asaltar la Flotilla humanitaria que se dirige hacia la Franja de Gaza. Lucía Muñoz, líder de Podemos en Baleares e integrante de la expedición, ha explicado hace escasos minutos que la embarcación 'Huga' y todas las demás que conforman el convoy han activado el procedimiento establecido en caso de intercepción de la Marina israelí. Tal y como puede observarse en vídeo en directo transmitido desde diversos navíos, los integrantes ya se han puesto los chalecos salvavidas y aguardan juntos en la cubierta los próximos movimientos de los buques de Israel.

Al Jazeera informaba poco antes de las siete de la tarde de la posible presencia de unos 20 barcos de guerra israelíes a una distancia de entre 7 y 20 millas náuticas respecto a la Flotilla. Media hora después, Muñoz y otros compañeros de expedición señalaban que los radares de varias de las embarcaciones empezaban a detectar en sus radares barcos no identificados ya en un rango de seis millas. En el caso del 'Huga', han registrado hasta 12 embarcaciones sin identificar a menos de cinco millas. Medios nacionales e internacionales aseguran que Israel ha cortado el paso a la Flotilla y ha rodeado el principal buque de la misión.

Netanyahu ya tiene preparado el dispositivo para interceptar a los activistas. La intención parece ser asaltar los barcos, detenerlos y llevarlos a un barco grande para trasladarlos a puerto, y hundir o remolcar los más de 40 buques civiles que componen la llamada Global Sumud Flotilla. Las autoridades han movilizado a 600 policías y han puesto en alerta a siete hospitales y centros médicos, según los medios israelíes.

Este es el monitor de seguimiento en tiempo real:

"Se ha activado el protocolo de intercepción. Estamos a unas 85 millas náuticas de Gaza pero en cinco millas hemos detectado varias embarcaciones de lo que parece ser el despliegue militar israelí para interceptar la Flotilla. Estamos en la popa del barco con los chalecos puestos e iremos informando en la medida de lo posible", ha comunicado Muñoz esta misma tarde.

Un desenlace inevitable

Pese a las esperanzas de la Flotilla de llegar a las costas de Gaza, parece que estas serán sus últimas horas de travesía. Tras un mes de navegación, las cerca de 50 embarcaciones que conforman la expedición navegan a esta hora a unos 120 kilómetros de las costas de la Franja por la denominada zona de exclusión, también conocida como 'zona de riesgo', un espacio marino situado en el interior o más allá del mar territorial de Israel en el que el Estado puede restringir o prohibir el acceso a buques no autorizados. Según han informado Muñoz y Rigo esta mañana, la madrugada de este miércoles, ya en 'zona de riesgo', se ha producido el primer encuentro con embarcaciones de la Marina israelí. La calma tensa que ayer se respiraba entre los integrantes del convoy humanitario ante la posibilidad real de un secuestro se ha prologado finalmente hasta el amanecer, en una noche marcada por los encuentros de los buques insignia 'Alma' y 'Sirius' con integrantes de la flota de Netanyahu. Parece que esta noche la expedición verá resuelto su desenlace.

“A las 3:30 de la mañana empezamos a ver embarcaciones pequeñas que rodeaban en primer lugar al barco líder y después a una de las embarcaciones grandes. Se activaron los protocolos, pero finalmente se retiraron y hemos podido continuar con nuestra misión”, detallaba Muñoz a primera hora. Por su parte, Rigo relataba como, sobre las 5:00 horas, mientras cumplía con su turno de guardia, los buques insignia de la Flotilla lanzaban el mayday: "Después del primer avistamiento bajaron el nivel de riesgo y dijeron que podíamos descansar. Más tarde ha sido cuando el 'Alma' y el 'Sirius' han avistado embarcaciones de la Marina dando vueltas alrededor de ellos". Según los datos recogidos por la mallorquina, avistaron un submarino y un gran número de lanchas en las cercanías de la Flotilla. "Ha sido una táctica para intimidar y disuadir", resumía.

Desde Podemos han denunciado que durante ese primer ataque intimidatorio, el capitán del 'Alma' tuvo que realizar una fuerte maniobra evasiva para evitar una colisión frontal. En aquel momento, los sistemas de comunicación de la embarcación, incluido el radar, habían sido inhabilitados de forma remota por la flota israelí. Según el relato de algunos de los testigos, la tripulación consiguió reaccionar con rapidez y pudo continuar la navegación con normalidad. Tras esto, la Marina se dirigió al barco 'Sirius', repitiendo las mismas maniobras durante más tiempo, hasta retirarse. En este último se encuentra buena parte de los 50 españoles miembros de la expedición, incluida la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.