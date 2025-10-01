Astilleros de Mallorca, más de ocho décadas liderando el sector náutico

El galardón que porta el nombre de los Premios Empresa del año Banco Sabadell recayó, en la presente edición, en manos de Astilleros de Mallorca. Así, el Premio Empresa del Año constituye en este caso un reconocimiento a una entidad que ha liderado el sector náutico balear durante más de ocho décadas, y que hoy continúa expandiendo su presencia en puertos como Tarragona y Málaga.

La entrega de tal distinción, en una ceremonia que tuvo lugar en la finca Son Mir la pasada noche, corrió a cargo de Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica; Fernando Canós, director general adjunto y director territorial Este de Banco Sabadell; y Alejandro Sáenz de San Pedro, conseller de Empresa, Empleo y Energía del Govern de les Illes Balears.

Es también un premio al buen hacer de una empresa que ha sabido adaptarse a su entorno y a las oportunidades de su ámbito de actividad. Astilleros de Mallorca zarpó en 1942 construyendo barcos para navieras locales y nacionales.

Diego Colón de Carvajal, consejero delegado, agradeció a Banco Sabadell «haber creído en el proyecto y en su gente cuando la crisis en la industria naval de los ochenta dejó a la empresa al borde de la desaparición». Un empujón y una vuelta de timón. El personal y la poca competencia permitieron abordar el sector de la reparación y reconstrucción de yates. «Es precisamente el personal de la empresa su activo más importante; cuatro generaciones han permitido la supervivencia en un entorno industrial tan complejo como el balear. Gran parte de sus empleados han desarrollado toda su vida laboral en Astilleros de Mallorca». Una empresa comprometida con sus empleados, con sus clientes y con un sector naval sostenible.