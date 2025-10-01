Antalya vuelve a derrotar a Mallorca en el ‘top ten’ de destinos más populares para los alemanes

Antalya encabeza otra vez la lista de los destinos más populares para los alemanes. El enclave turco gana popularidad y vuelve a derrotar a Mallorca, y también a Creta, en el top ten de destinos para las vacaciones de otoño de TUI, periodo en el que los clientes del turoperador siguen buscando sol y playa y aprovechan la bajada de precios.

La Costa de la Luz, la zona del golfo de Cádiz entre las provincias de Huelva y Cádiz, es una novedad en la clasificación de TUI mientras que Hurgada, en Egipto, en el mar Rojo, registra el mayor crecimiento con un aumento de las reservas de más del 30 %, destaca la mayorista en una nota de prensa.

«Las vacaciones de otoño lo dejan claro: todo el mundo quiere sol, playa y mar, incluso fuera de los meses clásicos de verano. Los destinos vacacionales con un clima especialmente estable en el Mediterráneo son los que más atraen a los viajeros», afirma Steffen Boehnke, director de Producto de TUI.

Cada vez son más los turistas que prolongan deliberadamente el verano hasta la segunda quincena de octubre o incluso hasta noviembre, señala TUI, aprovechando las temperaturas veraniegas del Mediterráneo y el abaratamiento de los precios. Basta recordar que este verano ha caído el número de turistas alemanes en Baleares, sin ir más lejos solo en julio se redujo un 8,5 %, según datos del Instituto de Estadística de les Illes Balears (Ibestat).

En cuanto a los viajes de larga distancia, Estados Unidos lidera la clasificación con Nueva York como destino más popular, seguido de los Emiratos Árabes Unidos y Tailandia. Las Maldivas y Mauricio también siguen teniendo una gran demanda entre los alemanes.

Esta es la lista de los diez destinos más populares en otoño de 2025: