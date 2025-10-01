Alianza entre Barceló y KanAm Grund para impulsar la expansión hotelera en Europa occidental y del norte

KanAm Grund Group, grupo con sede en Fráncfort del sector inmobiliario de oficinas, y ahora también de logística y hotelería, se une a Barceló Hotel Group en el marco de una alianza estratégica para la búsqueda de nuevas oportunidades de inversión en los mercados hoteleros de Europa occidental y del norte, según anuncian este miércoles las compañías.

La empresa conjunta se centrará en la adquisición de activos en las principales ciudades de Europa Occidental y del Norte, con un enfoque en hoteles de 4 y 5 estrellas, tanto de negocios como vacacionales. Las estrategias de inversión abarcarán cambio de operador, reformas y hasta un plan completo de reurbanización, incluida la conversión de oficinas en hoteles.

Los mercados prioritarios incluyen Alemania, Austria y Suiza, además de otros destinos como Francia, Benelux, Reino Unido e Irlanda, y los países nórdicos e Italia, con un claro foco en ubicaciones céntricas de capitales y ciudades secundarias.

Tras la culminación de las inversiones previstas, Barceló asumirá la operación hotelera bajo contratos de arrendamiento a largo plazo, lo que garantizará estabilidad operativa, satisfacción de los huéspedes y valor sostenible a largo plazo para los accionistas, subrayan las compañías.

“Esta alianza estratégica nos permite aprovechar oportunidades de alto potencial en un sector donde prevemos un crecimiento futuro, gracias a nuestra presencia local paneuropea para la búsqueda de activos, al tiempo que nos beneficiamos de la experiencia operativa de una de las marcas más reconocidas del turismo mundial”, afirma Olivier Catusse, socio director y CEO de KanAm Grund Group. "Nuestra alianza creará sinergias generadoras de valor para ambas organizaciones, lo que nos permitirá ofrecer atractivos retornos a nuestros inversores”, añade Anthony G. Bull-Diamond, director general de KanAm.

“Esta colaboración nos permite extender nuestro consolidado concepto de hospitalidad a los centros urbanos más dinámicos de Europa”, comenta Raúl González, consejero delegado EMEA (Europa, Oriente Próximo y África) de Barceló. “Aportamos décadas de experiencia en la creación de experiencias innovadoras y de alta calidad para los huéspedes y vemos en esta alianza una oportunidad única para revalorizar inmuebles infrautilizados y anticiparnos a las tendencias que marcarán el futuro de los viajes". "Juntos aspiramos a crear hoteles que encanten a los clientes, generen rentabilidad a los inversores y fortalezcan las comunidades locales en las que operamos”, añade González.