Adiós a la Tarjeta Ciudadana para viajar en bus, metro y tren en Mallorca: cómo y dónde pedir desde este miércoles la nueva Tarjeta Única de transporte

Arranca el periodo de transición hacia la nueva Tarjeta Única de transporte público en Mallorca. A partir de este 1 de octubre de 2025 se inicia el proceso para obtener la nueva Tarjeta Única, que permitirá viajar con un solo título en toda la red de transporte público de Mallorca: tren, metro, autobuses interurbanos (TIB) y autobuses urbanos de Palma (EMT).

Los usuarios que ya tienen la Tarjeta Intermodal no deben realizar ningún trámite, ya que seguirá siendo válida y funcionará igual que la nueva.

Quién debe solicitarla

Deben solicitarla las personas que solo tengan la Tarjeta Ciudadana y nunca hayan tenido la Intermodal. La Tarjeta Ciudadana dejará de ser válida para viajar en marzo de 2026, aunque se mantendrá para otros usos como certificados de residencia o apertura de contenedores marrones.

Dónde se puede solicitar

Desde el 1 de octubre puede pedirse en 12 puntos habilitados: las oficinas de Atención al Cliente de la EMT Palma, la Estación Intermodal de Palma, las oficinas TIB en Alcúdia, Inca y Manacor, y las oficinas municipales de Calvià, Llucmajor y Marratxí.

A partir del 6 de octubre también podrá tramitarse en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de Cort (plaça Santa Eulàlia), Sant Ferran (Avenida Sant Ferran, 42) y s’Arenal (Avenida América, 11), así como en la sede de PalmaActiva (calle del Socors, 22).

En la EMT Palma, PalmaActiva y las OAC solo se tramita la primera emisión, no renovaciones ni duplicados.

Cómo pedir cita previa

La gestión requiere cita previa obligatoria y cada persona debe pedir una por cada tarjeta solicitada.

Para las oficinas del TIB, la cita se solicita en www.tib.org/es/atencion-usuario/red-oficinas. Para la EMT Palma, en citaprevia.emtpalma.cat. A partir del 6 de octubre, las citas para OAC y PalmaActiva también estarán disponibles a través del mismo enlace del TIB.

Documentación necesaria

Para solicitar la Tarjeta Única, es necesario presentar el documento de identidad vigente en original y copia. Si el documento no refleja residencia en Mallorca, se debe aportar un certificado de empadronamiento con una antigüedad máxima de seis meses.

Según el perfil del solicitante, será preciso aportar documentación acreditativa adicional, como en el caso de estudiantes, familias numerosas o personas con discapacidad.

Los menores de 14 a 17 años pueden tramitarla personalmente o mediante una persona autorizada, presentando autorización firmada y copia del DNI del representante. Los menores de 14 años deben ser representados por sus padres o tutores legales, presentando libro de familia y autorización firmada.

Un sistema más integrado

La Tarjeta Única es una iniciativa del Govern y el Ayuntamiento de Palma para impulsar un transporte público más integrado, cómodo y eficiente, con un único título válido en toda la isla.