Aagesen, ante la posible declaración de zona catastrófica de Ibiza tras 'Gabrielle': "El Gobierno siempre ha actuado"

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha dicho que el Gobierno "estará" con Ibiza pocos minutos después de que el alcalde del municipio, Rafa Triguero, haya anunciado que el Ayuntamiento solicitará al Estado la declaración de zona catastrófica por los daños materiales ocasionados por el temporal 'Gabrielle'.

"El Gobierno siempre ha actuado. Hemos vivido desde hace un año circunstancias muy complicadas, con eventos meteorológicos extremos y desastres naturales y siempre hemos estado ahí. Por supuesto, también estaremos ahora", ha explicado durante una entrevista en TVE .

Preguntada directamente sobre si se aprobará la declaración de zona catastrófica, la ministra ha puntualizado que "la experiencia y la realidad dicen que siempre ha sido así".

Defensa de la Aemet

Aagesen ha defendido la labor de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) durante 'Gabrielle'. "Lo que ocurrió ayer es que (...) hubo un cambio en los vientos y (...) esa información, en el momento que se tuvo, se puso a disposición de todas las instituciones, las competentes también en materia de emergencias", ha recalcado.

A su vez, ha confirmado que intercambió mensajes "desde el primer momento" con la presidenta de las islas, Marga Prohens. En ellos, Aagesen ofrecía su "apoyo", así como "toda la información según iba disponiendo de ella". "Ella agradeció el mensaje y nos dijo que estábamos en contacto para cualquier necesidad", ha indicado.

Por esta parte, la ministra ha explicado que los servicios de la Unidad Militar de Emergencias (UME) "se desplazaron de forma muy rápida" a Ibiza desde la Comunidad Valenciana después de que este miércoles se solicitaran los servicios de la unidad. "Vamos a estar todo el tiempo que sea necesario para ayudar ante esas circunstancias que ocurrieron ayer, especialmente en Ibiza", ha recalcado.

La vicepresidenta primera, portavoz del Consell valenciano y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, aseguró este miércoles que el mensaje ES-Alert enviado el pasado domingo ante la alerta roja por lluvias en Valencia y Castellón fue "preventivo y anticipatorio" y se lanzó a los teléfonos móviles de la población "por una cuestión que se puede prevenir, no sobre una cuestión que está sucediendo" como alega que ocurrió con la dana del 29 de octubre de 2024.

La Aemet "no falle"

En este sentido, Aagesen ha subrayado que la AEMET "no falló" y que emitió "desde el rigor" la información disponible tanto en este episodio de lluvias como en el de la dana del 29 de octubre de 2024 a las autoridades competentes en materia de emergencias "para que tomaran las decisiones oportunas".

"Precisamente lo que ha cambiado es que esta vez el ES-Alert no ha llegado tarde, cosa que veo muy positiva, es positivo que no llegue tarde y que no tengamos que lamentar profundamente lo que ocurrió, la pérdida de tantas vidas y recursos y el desastre que todos todavía tenemos muy presente que va a transcurrir tan solo un año de aquel episodio", ha señalado.

Más allá de ello, la ministra ha insistido en que la ciencia lleva advirtiendo "mucho tiempo" sobre los costes de actuar contra el cambio climático "cuando ya viene el desastre". Por ello, ha defendido invertir en "maximizar las oportunidades" de España en "la agenda (...) de la transformación ecológica" y para "mitigar los riesgos" que se están "intensificando".