Vox castiga a Prohens tras no apoyar su propuesta lingüística del castellano en las aulas

Después de varios meses de calma entre PP y Vox en Baleares, los de Abascal vuelven a castigar al Govern de Marga Prohens tras no apoyar su propuesta lingüística del castellano en las aulas.

Así, los ultraconservadores han tumbado esta mañana en el Parlament el decreto de proyectos estratégicos del Ejecutivo después de que los populares no hayan querido admitir a trámite su iniciativa para incluir el castellano como lengua vehicular en la Educación. Una proposición de Vox donde también se incluía anular el decreto de mínimos y controlar a los docentes a través de la Inspección Educativa.

Los de Abascal han votado en contra de la convalidación del decreto ley de proyectos estratégicos del Govern, provocando así que caiga una normativa con la que el Ejecutivo pretendía dar un salto cualitativo en la atracción de inversiones que refuercen la competitividad de las islas. De hecho, la semana pasada el Govern declaró de interés estratégico el proyecto del nuevo CEU San Pablo que se ubicará en el antiguo Riskal, por lo que está por ver que sucederá con este proyecto una vez el decreto ha caído.

Primer decreto que cae en el Parlament

Cabe señalar que este es el primer decreto que el Govern no es capaz de sacar adelante en el Parlament tras el veto de Vox. Es cierto que los ultraconservadores tumbaron un techo de gasto en la Cámara en 2023 pero nunca habían tumbado la convalidación de un decreto como tal. Asimismo, este también es el primer desencuentro entre PP y Vox después de que ambas formaciones firmaran la paz el pasado mes de mayo con el acuerdo para aprobar los presupuestos.

Castellano como lengua vehicular

El rechazo de Vox a este decreto viene derivado por la negativa del PP a admitir a trámite su propuesta del castellano como lengua vehicular en las aulas. El portavoz de los populares en el Parlament, Sebastià Sagreras, ya dejó claro ayer que su grupo no dará apoyo a la inciativa lingüística de Vox. "Siempre hemos sido meridiaramente claros sobre la admisión a trámite de la ley propuesta por Vox. Dijimos que no la admitiríamos y hoy volvemos a decir lo mismo", señala Sagreras.

No obstante, el representante popular se mostró abierto a negociar con los ultraconservadores una alternativa para incluir el castellano como lengua vehicular en las aulas de Baleares. "Hay varias fórmulas, nosotros queremos cumplir con nuestro programa electoral y los acuerdos con Vox. Por ello estamos abiertos a la fórmula que sea posible", insiste Sagreras.

Así, el PP se muestra dispuesto a incluir el castellano como lengua vehicular, pero sin traspasar sus líneas rojas en materia lingüística como es el respeto hacia el decreto de mínimos y la autonomía de centro. Dos elementos que la propuesta de Vox pretende anular.

"Tienen miedo a debatir"

Por su parte, la portavoz de Vox en la Cámara balear, Manuela Cañadas, reclama a los populares que apoyen su iniciativa y después introduzcan modificaciones en la tramitación parlamentaria de la misma.

"Pueden presentar las enmiendas que quieran para rectificar lo que les interese, pero tiene que haber debate en el Parlament y tienen que posicionarse de cara a los ciudadanos. Entiendo que el PP está en una campaña electoral continua, pero si esta ley no se admite a trámite sería una injusticia, no sé si es que tienen miedo a debatir", argumentó Cañadas.